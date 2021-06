Mit CedCommerce handeln PrestaShop-Verkäufer mühelos über Wish Marketplace

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - CedCommerce, ein führender Anbieter von E-Commerce-Lösungen für PrestaShop, der sich auf die Bereitstellung praktischer und gleichzeitig unkomplizierter E-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, um Unternehmen bei der Expansion, dem Wettbewerb und der Verbesserung der Sichtbarkeit für alle Online-Medien zu unterstützen, gibt heute die Einführung seines offiziellen Moduls für die Wish-Integrations bekannt.

Die Wish-Integration für PrestaShop ist dafür konzipiert, Multi-Channel-Verkaufsprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig den manuellen Arbeitsaufwand sowie Fehler zu reduzieren, und ermöglicht es Händlern, ihre E-Commerce-Shops innerhalb kürzester Zeit mit dem Wish-Marktplatz zu verbinden.

"Wir bei CedCommerce konzentrieren uns darauf, E-Commerce-Lösungen anzubieten, die die Verkaufsprozesse der Händler vereinfachen und ihnen dabei helfen, das Beste aus ihren Multi-Channel-Aktivitäten herauszuholen. Um die Verbindung zwischen dem PrestaShop-Store und dem Wish-Marktplatz optimal zu gestalten, bieten wir wieder einmal eine erstklassige Integrationslösung mit automatisierten Funktionen an, um Ihren Online-Verkauf zu erleichtern", so Abhishek Jaiswal, CEO und Mitbegründer von CedCommerce.

Die PrestaShop-Verkäufer können durch Wish.com jetzt ihre Reichweite auf rund 100 Millionen Kunden in mehr als 100 Ländern ausweiten. Sie finden das Modul direkt auf der offiziellen Wish-Integrationsseite von CedCommerce und der Addons-Seite von PrestaShop.

Mit der Wish-Integration profitieren die PrestaShop-Verkäufer jetzt vom Wish Express-Programm und der ProductBoost-Funktion.

Die Wish-PrestaShop-Integration zielt darauf ab, kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen, und verbessert das Multi-Channel-Verkaufserlebnis mit robusten Funktionen wie:

Fast-Echtzeit-Synchronisation , um Überverkäufe zu vermeiden.

, um Überverkäufe zu vermeiden. Zentralisierte Auftragsverwaltung für eine reibungslose Auftragsbestätigung und -abwicklung direkt aus Ihrem PrestaShop-Store.

für eine reibungslose Auftragsbestätigung und -abwicklung direkt aus Ihrem PrestaShop-Store. Vereinfachte Auflistung und Feed-Optimierung für eine bessere Produktsichtbarkeit.

für eine bessere Produktsichtbarkeit. Massen-Upload-Aktion zum Hochladen von Produkten in einem Rutsch und Einsparen von Zeit.

zum Hochladen von Produkten in einem Rutsch und Einsparen von Zeit. Easy Debug zum schnellen Erkennen und Korrigieren von Fehlern

Um eine nahtlose Konnektivität und perfekte Synchronisation durch automatisierte Lösungen zu gewährleisten, hilft CedCommerce zudem beim Aufbau von Online-Shops von Grund auf. Denken auch Sie darüber nach, einen PrestaShop-Shop zu eröffnen? Ein Anruf genügt, und schon ist Ihr Expertenteam zur Stelle.

Darüber hinaus ist dieses bestrebt, Ihnen mit exzellenten digitalen Marketing-Services zu helfen und Ihren Markenauftritt zu verbessern.

Informationen zum Wish Marketplace

Wish mit Hauptsitz in den USA ist der vertrauenswürdigste Mobile-First-Marktplatz, der Ihnen dabei hilft, eine extrem große Sichtbarkeit zu erlangen und ein breiteres Publikum zu erreichen. Wish, die am häufigsten heruntergeladene App im Jahr 2018, hat sich zu einem der führenden Marktplätze der Welt entwickelt.

Informationen zu PrestaShop

PrestaShop ist ein innovatives E-Commerce-Framework, das Unternehmen jeder Größe beim Aufbau eines vollwertigen E-Commerce-Shops in Lateinamerika und Europa unterstützt und bereits mehr als 300.000 Online-Shops mit aufgebaut hat.

Informationen zu CedCommerce

CedCommerce bietet seit mehr als einem Jahrzehnt hervorragende Dienstleistungen für mehr als 30.000 Händler, Einzelhändler und Marken aller Art, die die Sichtbarkeit ihrer Marke verbessern und ein breiteres Publikum über Top-Marktplätze auf der ganzen Welt erreichen möchten.

CedCommerce, der führende E-Commerce-Vermittler, hilft Händlern beim Verkauf auf über 40 Marktplätzen und ist offizieller Channel-Partner von Facebook Marketplace, Google Shopping Actions, Walmart, Newegg, Cdiscount, Lazada und Tophatter.

Rückfragen & Kontakt:

Hr. Krishna

+12027381623

pr @ cedcommerce.com

Logo: mma.prnewswire.com/media/1420605/CedCommerce_Logo.jpg