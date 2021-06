Prof. Ulrich N. Schulenburg zum 80. Geburtstag

Gemeinsam sind Rückblicke schöner

Wien (OTS) - Am 17. Juni feiert Prof. N. Schulenburg seinen 80. Geburtstag. Normalerweise hätte der Thomas Sessler Verlag zu diesem großen Jubiläum ein großzügiges Fest ausgerichtet. Wie bei den vergangenen Feiern hätte der geniale Menschenverknüpfer Ulrich N. Schulenburg Freundinnen und Freunde, Weggefährtinnen und Weggefährten Autorinnen und Autoren Theatermenschen und Filmleute um sich versammelt. Viele Projekte sind so in entspannter Atmosphäre und Feierlaune ganz nebenbei als Synergieeffekt entstanden. Pandemiebedingt musste die Festpläne geändert werden und so hat sich der Jubilar mit Erinnerungen an Gesagtes und Geschriebenes aus den letzten Jahrzehnten beschäftigt. Im Wieser Verlag erscheint der Sammelband „Gemeinsam sind Rückblicke schöner. Ulrich Norbert Schulenburg zum 80. Geburtstag“. Das Buch enthält zahlreiche geistreiche, humorvolle und manchmal auch durchaus kritische, aber stets liebevolle und wertschätzende Reden von und über den Verleger und Autor. Es gibt Zeugnis über verlegerische Weisheiten, über tiefe Freundschaften, aber auch so manche Animosität. Ein wortreicher Bilderbogen durch ein bewegtes verlegerisches Leben, mit zahlreichen Beiträgen von AutorInnen und FreundInnen. Eine Hommage an einen großen Mann, Verleger und Freund.

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_N._Schulenburg

http://www.sesslerverlag.at

