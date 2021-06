Der 20. Wiener Tag der Artenvielfalt – ein stilles Jubiläum!

Expertinnen und Experten erkundeten Fauna und Flora auf der Donauinsel

Wien (OTS) - Dass auf der Donauinsel viele, teils schräge Vögel zu finden sind, ist nicht neu. Beim heurigen Wiener Tag der Artenvielfalt am 12. Juni, wurden aber noch andere interessante Entdeckungen gemacht.

Die Fachabteilungen der Stadt Wien für Umweltschutz und Gewässer luden in diesem Jahr zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen zur Erforschung von Flora und Fauna ein. Am 20. Wiener Tag der Artenvielfalt wurde die Donauinsel beim Wehr 1, erkundet. Gesucht wurde etwa nach Pflanzen, Pilzen und Tieren, wie Insekten, Amphibien, Reptilien oder Vögeln, die auf dem Areal zu Hause sind.

Vor allem Schmetterlinge, Bienen und Libellen umschwirrten die zahlreichen Witwenblumen auf der Wiese. So flattern auf der Insel etwa der leuchtend orange Große Feuerfalter, das rot-schwarze Blutströpfchen oder das seltene Ordensband herum, während die Krabbenspinne auf Bienenjagd geht. Der Gelbstreifige Zahnflügelprachtkäfer wurde ebenfalls gesichtet - er ist einer der größten heimischen Prachtkäfer und verbringt sein Larvendasein über zwei bis drei Jahre hinweg in Pappelholz.

In anderen Jahren bot der Wiener Tag der Artenvielfalt naturinteressierten Wienerinnen und Wienern Gelegenheit, den Expertinnen und Experten bei Ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der 20. Wiener Tag der Artenvielfalt heuer jedoch nicht als Publikumsveranstaltung durchgeführt werden. Im nächsten Jahr soll das, so es die Situation erlaubt, nachgeholt und an der gleichen Stelle Informationen und Exkursionen angeboten werden.

Mehr Informationen zum Wiener Tag der Artenvielfalt unter www.umweltschutz.wien.gv.at/naturschutz/biotop/vielfalt.html

Der GEO-Tag der Artenvielfalt heuer im Zeichen des LIFE DICCA-Projekts

Der „Geo-Tag der Artenvielfalt“ findet alljährlich im Juni in ganz Europa statt. Er wurde ursprünglich vom renommierten Magazin GEO ins Leben gerufen. In Wien wird der Tag alle zwei Jahre von der Stadt Wien-Umweltschutz ausgerichtet, heuer gemeinsam mit der Stadt Wien-Wiener Gewässer.

Ziel des Tages der Artenvielfalt ist es, die Natur und Biodiversität in einem abgegrenzten Raum, sozusagen vor der eigenen Haustüre, zu erkunden. Auf diese Art wurden unter anderem schon Prater, Alte Donau oder der Zentralfriedhof erforscht.

Der diesjährige Tag der Artenvielfalt stand auch im Zeichen des EU-Projekts LIFE DICCA. Seit 2018 setzt die Fachabteilung Wiener Gewässer auf der Donauinsel wasserbauliche, ökologische und bewusstseinsbildende Maßnahmen, um die Donauinsel an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen.

Mehr Informationen zum Projekt unter www.life-donauinsel.wien.at

