Bundesministerin Tanner besuchte die Festung Hohensalzburg

Das traditionelle Rainermuseum als besonderes Highlight

Wien/Salzburg (OTS) - Im Anschluss an den Spatenstich zur Regionalküche in der Schwarzenberg-Kaserne am 14. Juni, besichtigte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner die Festung Hohensalzburg. Ein ganz besonderes Highlight stellte dabei das Rainer-Regimentsmuseum dar. Ein Fahnentrupp des Rainerbundes in Traditionsuniform begrüßte die Verteidigungsministerin und sorgte für historische Stimmung. Durch das Museum führte Markus Lechner, Obmann des Rainerbundes.

„Alte Gemäuer, traditionelle Uniformen und vieles mehr. Aus militärhistorischer Sicht ist die Festung Hohensalzburg für mich äußerst interessant. Hier vereinen sich schon seit langen Zeiten entschlossener Wehrwille mit gelebter Tradition“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

