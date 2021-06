AVISO: Benefizauktion Essl x Kunstasyl

Benefizauktion am 22. Juni 2021 zu Gunsten von Asyl in Not

Wien (OTS) - Asyl in Not kündigt noch nie dagewesene Kooperation an!

Dank der großzügigen Spende der Sammlung Essl kommen exklusiv 110 Druckgrafiken im - der Öffentlichkeit sonst nicht zugänglichen- Schömer-Haus zur Versteigerung.

Mit dabei sind ausgewählte Werke von u.a. Marc Chagall, Hermann Nitsch und Jonathan Meese.

GEBOTE ABGEBEN

Di, 22.6., persönlich

im Schömerhaus in Klosterneuburg

oder ab sofort auf unserer Website



Die Teilnahme an der Auktion unterstützt die wichtige Arbeit in der Rechtsberatung für Geflüchtete, der gesamte Erlös kommt Asyl in Not zu Gute.

Datum:

22. Juni 2021



Zeit:

Einlass ab 10 Uhr (Besichtigung möglich)

18:00 Beginn der Veranstaltung

Ort:

Schömer-Haus

Aufeldgasse 17-23,

3400 Klosterneuburg

Rückfragen & Kontakt:

Kübra Atasoy

Währinger Straße 59/2/1

1090 Wien

office @ asyl-in-not.org