NEOS zu Fahrplan zu neuer ÖBAG-Spitze: Aufsichtsrat muss Doppelspitze als Vorstand anstreben

Sepp Schellhorn: „Eine Doppelspitze als Vorstand der ÖBAG zu bestellen, wird sogar vom Österreichischen Corporate Governance Kodex nahegelegt.“

Wien (OTS) - „Es ist gut, dass beim Fahrplan zur Bestellung des neuen Vorstandes der ÖBAG etwas weitergeht. Im Sinne einer starken ÖBAG braucht es hier aber eine Doppelspitze als Vorstand. Sogar der Österreichische Corporate Governance Kodex empfiehlt, dass der Vorstand aus mehreren Personen besteht. Der Aufsichtsrat hat die gesetzlichen Möglichkeiten und Befugnisse, eine Doppelspitze als Vorstand auch umzusetzen“, sagt NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. „Wenn sich alle relevanten börsennotierten Gesellschaften in Österreich daran halten, warum sollte gerade die Staatsholding das ignorieren? Die Mär eines Alleinvorstands als optimale Lösung ist aus unserer Sicht damals offenkundig gezielt so geschrieben worden, um den Alleinvorstand Thomas Schmid zu stärken. Das ist aber nicht im Sinne der ordentlichen Verwaltung von rund 30 Milliarden an Staatseigentum und schon gar nicht im Sinne eines umfangreichen Vertrauens aller Österreicherinnen und Österreicher in die Staatsholding", so Schellhorn.

Neben einem Vier-Augen-Prinzip durch einen Doppel-Vorstand, fordern NEOS auch einen Gehaltsdeckel von rund 300.000 Euro pro ÖBAG-Vorstand: „Das wäre ein Einkommen auf Bundespräsidenten-Niveau. Ich glaube, dass man auch dann noch genügend fähige Bewerberinnen und Bewerber finden würde. Im Bestellungsverfahren braucht es aus unserer Sicht außerdem eine teilöffentliche Debatte über die Kandidatinnen und Kandidaten für den Vorstand der ÖBAG“, sagt Schellhorn.



Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu

Aktuelle Informationen zu „Neustart Österreich“ unter www.neustartoesterreich.at