800. Waschsalon der Marke Speed Queen eröffnet in Frankreich

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Speed Queen®, der Weltmarktführer im Bereich der gewerblichen Wäschereitechnik, hat das Kundenerlebnis mit erstklassigen vernetzten SB Waschsalons rund um den Globus neu definiert. In diesem Monat erreichte das Unternehmen einen weiteren Meilenstein mit der Eröffnung des 800. Speed Queen-Geschäfts in Saint-Aubin-sur-scie, Frankreich.

"Es gibt einen Grund, warum wir in nur 5 Jahren 800 Läden in mehr als 500 Städten in 27 Ländern eröffnet haben: Unser Konzept ist einzigartig und weitaus hochwertiger als jedes andere auf dem Markt", so Marco Treggiari, Direktor der Speed Queen-Lizenzgeschäfte. "Wir entwerfen Waschsalons für heute und morgen: größere Räume, langlebig, neuartig, verbunden, mit tadelloser Leistung, und als Treffpunkte. So machen wir das Waschen weit weniger zu einer lästigen Pflicht und viel mehr zu einem Teil der Sharing Economy."

Stéphane Charles, der Besitzer des 800. Geschäfts, ist ein Multiunternehmer, der 10 Friseursalons, einen Barber Shop und ein Friseurbedarfgroßhandel besitzt, der auf die individuellen Bedürfnisse eingeht. "Die Investition in die SB Waschsalons war eine natürliche Entwicklung. Dies dient nicht nur meinen bestehenden Geschäften, um die Handtücher von 11 Salons zu waschen, sondern generiert auch einen völlig neuen Umsatzfluss mit einer sehr arbeitsleichten Struktur, verglichen mit Friseursalons. Mir gefiel das Premium-Konzept von Speed Queen und ich fand den idealen Standort inmitten eines Fachmarktzentrums", so Charles. "Der Standort sichert den Endkundenverkehr, dazu kommen noch drei Reitsportzentren in der Umgebung, das ist also ein solides Geschäft."

Der 800. Speed Queen-Waschsalon befindet sich im Fachmarktzentrum in Saint-Aubin-sur-scie und bietet alles, um den Komfort für den Endverbraucher zu maximieren: von kostenlosem WLAN bis hin zu einer großen Auswahl an 14 Maschinen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 24 Kilogramm. Der Waschsalon bietet auch Maschinen für die Wäsche von Tierartikeln.

"Wir sehen zunehmend Unternehmer wie Herrn Charles, die das Risikoniveau einer Immobilieninvestition mit klassischer Börsenrendite suchen, und wir haben unser Angebot angepasst, um diese Nachfrage zu befriedigen und ihnen zu helfen, mit einem vernetzten, ferngesteuerten Unternehmen zu expandieren", sagt Treggiari.

Um diese Dynamik zu unterstützen, hat das Team von Speed Queen Licensed-Store ein Netzwerk von Experten in Europa aufgebaut, das ehrgeizige Unternehmer beim Aufbau ihres Waschsalongeschäfts begleitet. Besuchen Sie https://protect-us.mimecast.com/s/7U1GCYEZ36tDMLNqHGiN88?domain=speedqueeninvestors.com, um mehr zu erfahren.

Informationen zu Speed Queen - Speed Queen wurde 1908 in Ripon, Wisconsin, USA gegründet. Immer noch in Ripon, wuchs dieses ursprüngliche Unternehmen zu Alliance Laundry Systems. Alliance ist der Weltmarktführer für gewerbliche Wäschereitechnik in Bezug auf Umsatz, Sortiment, Reichweite und F&E-Investitionen. Im Laufe der Jahrzehnte hat Speed Queen eine überragende Leistung in Bezug auf Ergebnisse, Zuverlässigkeit, Support und Gesamtwert entwickelt, um die weltweite Nr. 1 in der im Bereich Selbstbedienungs-Waschsalons zu werden.

Seit 2014 ist Speed Queen der einzige Wäschereitechnikhersteller, der Markenwaschsalons anbietet. Mehr als 650 Investoren haben bereits einen Speed Queen Licensed Store in Europa eröffnet. Indem sie ihr gesamtes Fachwissen in den Dienst des Konzepts stellen, begleiten die Speed Queen-Teams die Waschsalonbesitzer während des gesamten Projekts, um Premium-Waschsalons mit hervorragender Leistung und maximalem Benutzerkomfort zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522330/stephane_charles_owner_speedqueen.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1522328/newdesignSQ2020_rtlight.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1522329/SQLS_Logo_2019_FIX_Logo.jpg

