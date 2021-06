Online-Pressegespäch zum 1. Plenum der Zukunftskonferenz, Mittwoch, 16.6., 9.00 Uhr mit MEPs Karas, Schieder, Haider, Vana und Gamon

Wie gestalten die österreichischen Europaabgeordneten die Zukunftskonferenz mit?

Wien (OTS) - Das Plenum der Konferenz zur Zukunft Europas tritt erstmals am 19. Juni in Straßburg zusammen. 5 österreichische Abgeordnete gestalten diese Konferenz maßgebend im Rahmen der Delegation des Europäischen Parlaments mit. Dazu nehmen sie in einem Online-Pressegespräch diesen Mittwoch, 16.6., 9.00 Uhr, Stellung. Wir laden herzlich ein zu diesem Gespräch mit Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Roman Haider (FPÖ), Monika Vana (Grüne), Claudia Gamon (Neos).



Wir bitten um baldige Anmeldung an: huberta.heinzel@ep.europa.eu.

