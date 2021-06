AVISO: Kultursommer wird’s!

Mediengespräch mit Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Programm von „Wien dreht auf!“ – Kultursommer 2021

Wien (OTS/RK) - Sommer und Sonne, Kunst und Kultur feiern ihr Comeback in Wien – beim Kultursommer 2021 ab 3. Juli. Insgesamt werden an 40 Tagen und 40 Locations rund 1000 Acts geboten und das alles bei freiem Eintritt. Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler präsentieren am Dienstag, 15. Juni um 11.30 Uhr im Arkadenhof des Wiener Rathauses das Programm. „Wiener Blond“, die beim Kultursommer auftreten werden, geben einen musikalischen Vorgeschmack auf die zahlreichen Performances.

Ihre GesprächspartnerInnen sind:



Michael Ludwig, Bürgermeister der Stadt Wien

Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft

Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria

Nadine Abena Cobbina und Jürgen Partaj, VertreterInnen des Künstlerischen Boards

Bitte merken Sie vor:

Zeit: 15.6. 2021, 11.30 Uhr

Ort: Arkadenhof des Wiener Rathauses, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist für diesen Medientermin eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium zugelassen. Der Zutritt ist nur mit Presseausweis möglich. Bereits beim Betreten der öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten des Rathauses gilt FFP2-Maskenpflicht. Beachten Sie nach Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstands von einem Meter.

Die Stadt Wien bietet auf www.wien.gv.at einen Live-Stream des Mediengesprächs an.

Für TV- und Radio-Teams stellt der Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien auch Rohmaterial der Pressekonferenz zur Verfügung. Presse-Fotos sind unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Paul Weis, MA

Pressesprecher des Bürgermeisters und Landeshauptmannes von Wien

+43 1 4000 81846

paul.weis @ wien.gv.at



PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse