Absichern als Vereinsmitglied

Nahezu jeder Burgenländer ist in einem Verein, damit verbunden ist Verantwortung und Haftung. Das WIFI Burgenland bietet nun Seminare, in der all diese Rechte und Pflichten erklärt werden.

Eisenstadt (OTS) - Ob Fußball-, Jagd- oder Sparverein – nahezu jeder Burgenländer wirkt ehrenamtlich in einem Vereinen mit. Doch nur den wenigsten Funktionären und Mitgliedern ist die damit verbundene Vielfalt an Gesetzen und Normen und deren Konsequenzen bewusst, die es zu beachten gilt.

Das WIFI Burgenland bietet nun eine Online-Seminarreihe in der über Vereinsrecht, Steuerrecht, Verein als Unternehmer und vieles mehr informiert wird. Diese Seminarreihe eignet sich für alle Personen, die eine Funktion in einem Verein innehaben und sich über die geltenden Gesetze und Normen in der täglichen Vereinsarbeit sowie wertvolle Tipps für ihre tägliche Praxis informieren möchten.

Infos und Anmeldung unter:

WIFI Burgenland

Christoph Laubner, MSc

T 05 90 907-5150

E laubner@bgld.wifi.at

W bgld.wifi.at









Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Burgenland

Kommunikation

05 90907-4511

kommunikation @ wkbgld.at