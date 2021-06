Lotto: Steirer und Wiener knackten Jackpot – je 734.000 Euro Gewinn

Sologewinne bei LottoPlus und beim Joker

Wien (OTS) - Der Lotto Jackpot vom vergangenen Sonntag hat zwei Abnehmer gefunden. Ein Steirer und ein Wiener kamen auf unterschiedliche Weise zum selben Ergebnis: Der Steirer kreuzte die „sechs Richtigen“ im dritten von zwölf Tipps auf seinem Normalschein an, der Wiener nahm die Hilfe des Computers in Anspruch und war mit dem sechsten von zwölf Quicktipps erfolgreich. Jeder der beiden erhält somit mehr als 734.000 Euro.

Ebenfalls zwei Gewinner gab es beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Oberösterreicher (per Normalschein) und ein win2day-User (per Quicktipp) gewannen jeweils rund 58.800 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus verzeichnete am Sonntag ein Salzburger einen Solo-Sechser. In den ersten von drei Tipps auf einem Normalschein setzte er jene Kombination, die letztlich mehr als 266.000 Euro wert war. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Einen Sologewinn gab es schließlich auch beim Joker. Ein win2day-User gewann mit seinem „Ja“ zum Joker rund 201.600 Euro, war dabei aber auf die „Hilfe“ eines Wieners angewiesen, der zwar auch die richtige Joker Zahl auf seiner Quittung, allerdings nicht das „Ja“ dazu angekreuzt hatte.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Juni 2021

2 Sechser zu je EUR 734.228,50 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 58.765,00 147 Fünfer zu je EUR 872,20 384 Vierer+ZZ zu je EUR 100,10 5.442 Vierer zu je EUR 39,20 10.036 Dreier+ZZ zu je EUR 9,50 82.353 Dreier zu je EUR 4,60 246.394 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 4 5 13 16 20 Zusatzzahl 3

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Juni 2021

1 Sechser zu EUR 266.047,60 54 Fünfer zu je EUR 1.154,00 2.680 Vierer zu je EUR 20,70 41.695 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 9 22 35 38 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 13. Juni 2021

1 Joker EUR 201.629,80 14 mal EUR 8.800,00 97 mal EUR 880,00 1.077 mal EUR 88,00 10.158 mal EUR 8,00 98.101 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 3 2 4 6 1 9

