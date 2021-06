2. Bezirk: „Emilius & Slotini“ zaubern im Circusmuseum

Anmeldung für 20.6. erwünscht: info@circus-clownmuseum.at

Wien (OTS/RK) - „Hocus-Pocus Tingeltangel“ lautet der Titel einer originellen Zauber-Show für Kinder, die am Sonntag, 20. Juni, im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) stattfindet. Um 15.00 Uhr startet das ebenso erheiternde wie auch erstaunende Vergnügen. Der Eintritt kostet 8 Euro. Zirka 60 Minuten verblüffen und belustigen die Gefährten „Emilius & Slotini“ das Publikum. Das humorige Magier-Duo macht sich auf die Suche nach der optimalen Zauber-Formel. So mancher Trick klappt erst mit kräftiger Hilfe der anwesenden Kinder. Corona-Vorsichtsmaßnahmen (3 G-Regel, u.a.) sind einzuhalten und es wird um Anmeldungen ersucht: Telefon 0676/406 88 68, E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Informationen im Internet: www.circus-clownmuseum.at

Werbeplakate, Künstler-Fotos, Programme, Requisiten, Kostüme und andere Exponate sind im „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk am Ilgplatz 7 jeweils am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr zu betrachten. Stets ist der Eintritt frei, Spenden lehnen die ehrenamtlich arbeitenden Zirkus- und Show-Historiker nicht ab. Die kostenpflichtige Veranstaltung am Sonntag, 20. Juni, ab 15.00 Uhr, richtet das Museumsteam (Direktor: Robert Kaldy-Karo) mit dem Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ aus. Mehr Infos über das Sondermuseum in der „ARGE Wiener Bezirksmuseen“ sind im Internet nachlesbar: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

ARGE Wiener Bezirksmuseen: www.bezirksmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“: www.zaubertheater.at

Kultur im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt

