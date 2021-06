think.digital.NOW! ist Österreichs erfolgreichster Marketing Podcast

Graz (OTS) - Seit dem Start im Feber 2021 ist der Podcast des Storytelling-Experten und Unternehmers Harald Kopeter Stammgast in den Apple-Podcast-Charts der Kategorie Wirtschaft und Marketing und meist ist think.digital.NOW! die einzige österreichische Produktion in den TOP 10.

In seinem Podcast think.digital.NOW! erzählt Harald Kopeter nicht nur selbst aus dem Nähkästchen des Content- bzw. Online-Marketings, sondern holt auch immer wieder namhafte Experten und Persönlichkeiten ans Mikro: etwa den Wiener Marketing-Guru Dietmar Dahmen, Top-Journalistin Corinna Milborn, Opus-Mastermind Ewald Pfleger, Gentechniker und Bestsellerautor Markus Hengstschläger, Koch des Jahres Max Stiegl, Persönlichkeitstrainer Nr. 1 Tobias Beck u.v.m.

Warum Podcast?

Wer im digitalen Business unterwegs ist, für den ist das Audioformat eine logische Erweiterung der Kommunikationswege. Und tatsächlich spricht vieles für Podcasts, die momentan einen unglaublichen Aufschwung erleben. Seit die großen Player wie Apple, Spotify, Google & Co gewaltig in ihre Podcast-Kanäle investieren, ist der Podcast in der Breite angelangt und auch als Marketingkanal für viele Unternehmen sehr attraktiv geworden. Bekannt ist auch, dass YouTube-Videos zu 30 Prozent nur gehört werden und der niederschwellige und unkomplizierte Zugang allerorten macht das Format zu einem Begleiter, der Unterhaltung, Expertenwissen und Life-Hacks gleichermaßen im Gepäck hat.

Weitere Zahlen und Fakten

Laut einer aktuellen deutschen Studie (Podstars.de, Ende 2020) ist der typische Podcast-Nutzer zu 60 Prozent männlich und überdurchschnittlich gebildet – mehr als 55 Prozent haben einen akademischen Abschluss. Herausragend ist, dass die Altersgruppe der Nutzer mittlerweile breiter aufgestellt ist, obwohl nach wie vor 67 Prozent zwischen 21 und 35 Jahre alt sind. Sagenhafte 92 Prozent hören täglich oder mehrmals wöchentlich Podcasts, 53 Prozent sogar täglich.

Ebenso interessant: 94 Prozent der Hörer akzeptieren Werbung in Podcasts – native Werbung empfinden mehr als 82 Prozent als ansprechend. 65,8 Prozent der Nutzer finden Branded Podcasts ansprechend.

Empfehlung auf hohem Niveau

Harald Kopeters neuer „Podcast für deinen digitalen Geschäftserfolg“ garantiert den Kunden seiner Agentur Corporate Media Service auch in diesem Fall bewährte Beratung: „Alles, was wir unseren Kunden empfehlen, haben wir selbst bereits in eigenen Projekten getestet“, bekräftigt Harald Kopeter.

https://www.think-digital-now.com/podcast und auch auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast.

Podcast Konzeption, Produktion, Communitymanagement, …

Alle die Erfahrungen des eignen Podcasts fließen nun auch in das Content-Marketing Angebot von FRESH CONTENT, das beginnt bei einem eintägigen Workshop, einen Inhouse Workshop oder der vollständigen und sorgenfreien Produktion von Branded-Podcasts für Unternehmen und Institutionen.

https://www.think-digital-now.com/podcast-workshop

Rückfragen & Kontakt:

Corporate Media Service GmbH

80 10 Graz, Joanneumring 6

www.fresh-content.at / harald.kopeter @ cm-service.at