Bepanthen von BAYER unterstützt die Schmetterlingskinder – auch im Jubiläumsjahr

Zweimonatige Weihnachtsaktion brachte 74.640 Euro für DEBRA Austria und die EB-Forschung

Nach 15 Jahren intensiver Forschung platzen unsere Laborräumlichkeiten im EB-Haus aus allen Nähten. In einem neuen Labor mit mehr Platz und neuen Laborgeräten können wir unseren erfolgreichen Weg in der EB-Forschung fortsetzen. Das ist nur mit Spenden möglich. Dr. Rainer Riedl, Obmann und Mitgründer von DEBRA Austria 1/3

Uns ist es wichtig, einen spürbaren Beitrag zu Versorgung und Forschung dieser seltenen Erkrankung zu leisten. Denn das Leid der Schmetterlingskinder ist enorm und das Engagement von DEBRA Austria essenziell Gustavo Gomez, Landesleiter Consumer Health bei Bayer Austria 2/3

Es ist uns daher ein Anliegen, dieses besondere Vorhaben zu unterstützen und die EB-Forschung nachhaltig zu fördern“, Gustavo Gomez, Landesleiter Consumer Health bei Bayer Austria 3/3

Wien (OTS) - Haut und ihre Gesundheit – dieses gemeinsame Thema eint die Patientenorganisation DEBRA Austria – Hilfe für die Schmetterlingskinder und das Life-Science-Unternehmen Bayer Austria GmbH. Während DEBRA Austria jene Menschen unterstützt, die mit der schmerzhaften und noch unheilbaren Hauterkrankung Epidermolysis bullosa (EB) leben, sorgt Bayer Austria mit seiner Bepanthen Wund- und Heilsalbe für wirksame Hilfe bei geschädigter Haut[1]. Um auf Epidermolysis bullosa vermehrt aufmerksam zu machen und den Betroffenen zu helfen, wurde 2016 die besondere Weihnachtskampagne „Bepanthen hilft den Schmetterlingskindern“ ins Leben gerufen und fand nun bereits zum fünften Mal statt: Für jede im Zeitraum November und Dezember 2020 verkaufte Bepanthen Salbe 100g-Tube sowie Bepanthol SensiDaily 150ml ging 1 Euro als Unterstützung an DEBRA Austria. In den vergangenen fünf Jahren konnten im Rahmen dieser Aktion insgesamt unglaubliche 292.883 Euro an DEBRA Austria übergeben werden – ein großartiger Betrag, der schon viel Gutes für die „Schmetterlingskinder“ ermöglicht hat.

EB bewirkt, dass die Haut schon bei geringsten Belastungen Blasen bildet oder reißt. Weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings, sind Betroffene auch als „Schmetterlingskinder“ bekannt geworden. Eine Heilung für die seltene Hauterkrankung gibt es noch nicht. DEBRA Austria hat sich das Ziel gesetzt, kompetente medizinische Versorgung für „Schmetterlingskinder" zu ermöglichen und durch gezielte Forschung die Chancen auf Linderung und Heilung zu erhöhen. Die Weihnachtskampagne von Bepanthen unterstützt diese Arbeit aber nicht nur finanziell.

Eine Vielzahl der österreichischen Apotheken konnte auch 2020 für die Kampagne begeistert werden. Die Bepanthen-Weihnachtsaktion war bis Jahresende in heimischen Apotheken präsent. Schaufensterplakate, Innenraum-Aufsteller und Regalelemente informierten die breite Öffentlichkeit über die seltene und nicht heilbare Hauterkrankung. So erreichte die Kampagne die Herzen von über 74.000 ÖsterreicherInnen, die mit dem Kauf der Bepanthen Wund- und Heilsalbe bzw. Bepanthol SensiDaily nicht nur ihrer Haut, sondern auch den „Schmetterlingskindern“ etwas Gutes taten.

Bei der Scheckübergabe, die COVID-bedingt erst jetzt stattfand, war die Freude auf allen Seiten groß: „Uns ist es wichtig, einen spürbaren Beitrag zu Versorgung und Forschung dieser seltenen Erkrankung zu leisten. Denn das Leid der Schmetterlingskinder ist enorm und das Engagement von DEBRA Austria essenziell“, so Gustavo Gomez, Landesleiter Consumer Health bei Bayer Austria. Bayer Austria übergab die großartige Spendensumme von 74.640 Euro an Dr. Rainer Riedl, Obmann und Mitgründer von DEBRA Austria. Diese besondere Unterstützung wird im Jubiläumsjahr von DEBRA Austria ganz besonders benötigt. „Seit der Gründung von DEBRA Austria vor 25 Jahren haben wir – auch dank der Unterstützung zahlreicher Österreicherinnen und Österreicher – viel für die Schmetterlingskinder erreicht. Vielversprechende Ergebnisse haben unsere EB-Forschung größer werden lassen. Was leider nicht mitwachsen konnte, ist das Labor im EB-Haus“, weiß Dr. Rainer Riedl „Nach 15 Jahren intensiver Forschung platzen unsere Laborräumlichkeiten im EB-Haus aus allen Nähten. In einem neuen Labor mit mehr Platz und neuen Laborgeräten können wir unseren erfolgreichen Weg in der EB-Forschung fortsetzen. Das ist nur mit Spenden möglich.“ „Es ist uns daher ein Anliegen, dieses besondere Vorhaben zu unterstützen und die EB-Forschung nachhaltig zu fördern“, so Gustavo Gomez, Landesleiter Consumer Health bei Bayer Austria.



Epidermolysis bullosa zählt zu den seltenen Erkrankungen

In Österreich leben rund 500 Menschen, in Europa rund 30.000 Menschen mit der Erkrankung Epidermolysis bullosa (EB). Betroffene werden als „Schmetterlingskinder“ bezeichnet, da ihre Haut so verletzlich wie die Flügel eines Schmetterlings ist. EB bewirkt, dass die Haut bei der kleinsten Berührung Blasen bildet oder sogar reißt. Aufgrund einer Genveränderung werden bestimmte Proteine fehlerhaft oder gar nicht ausgebildet, dadurch fehlt der Zusammenhalt der Hautschichten.



DEBRA Austria, Hilfe bei Epidermolysis bullosa (EB):

DEBRA Austria wurde 1995 als Selbsthilfegruppe von Betroffenen, Angehörigen und ÄrztInnen mit dem Ziel gegründet, Erfahrungsaustausch und Hilfe für Menschen mit EB zu organisieren. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, kompetente medizinische Versorgung für die „Schmetterlingskinder“ zu ermöglichen und durch gezielte, erstklassige Forschung die Chance auf Heilung zu erhöhen. Auf Initiative von DEBRA Austria und mit Spenden wurde 2005 die weltweit einzige Spezialklinik für „Schmetterlingskinder“ – das EB-Haus Austria – am Salzburger Universitätsklinikum eröffnet und kommt seither für den laufenden Betrieb auf. 2017 wurde diese Einrichtung zum ersten österreichischen Expertisezentrum für seltene Erkrankungen designiert.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Konzern mit rund 100.000 Beschäftigten einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 4,9 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind zu finden unter www.bayer.de.

Über Bayer Austria

Bayer Austria ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das Life-Science Unternehmen beschäftigt in Österreich rund 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, steuert die Ländergruppe Südosteuropa und ist verantwortlich für Marketing, Vertrieb, klinische Studien sowie technische und medizinische Beratung für Bayer-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.at.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Bepanthen Wund- und Heilsalbe ist ein Arzneimittel: Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Bepanthol SensiDaily Intensivpflege ist ein Kosmetikum.



Fachkurzinformation

Bepanthen Wund- und Heilsalbe



Qualitative und quantitative Zusammensetzung

1 g Salbe enthält als Wirkstoff 50 mg (= 5 %) Dexpanthenol.

Sonstige Bestandteile mit bekannter Wirkung pro g Salbe: 250 mg Wollwachs, 18 mg Cetylalkohol, 12 mg Stearylalkohol



Liste der sonstigen Bestandteile

Protegin X, Adeps lanae (Lanolin, Wollwachs) E 913, Cetylalkohol, Stearylalkohol, gebleichtes Wachs, weißes Vaselin, Mandelöl, Paraffinöl, gereinigtes Wasser



Pharmakotherapeutische Gruppe: andere Wundbehandlungsmittel, ATC Code: D03AX03



Anwendungsgebiete

- zur Förderung der Heilung von Haut und Schleimhäuten bei leichten Verletzungen (einschließlich leichter Verbrennungen und Schürfwunden) und Hautirritationen (z. B: als Folge von Sonnenbrand).

- bei stillenden Müttern zur Vorbeugung und Behandlung von wunden Brustwarzen.

- in der Säuglingspflege zur Vorbeugung und Behandlung von Wundsein

- zur Vorbeugung und Behandlung von trockener, rissiger oder spröder Haut.

Bepanthen wird angewendet bei Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen ab 0 Jahren.



Gegenanzeigen

Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der in Abschnitt 6.1 genannten sonstigen Bestandteile.



Inhaber der Zulassung

Bayer Austria Gesellschaft m.b.H.

Herbststraße 6-10

1160 Wien



Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht Rezeptfrei und apothekenpflichtig.

Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit, Nebenwirkungen und Gewöhnungseffekten sind den veröffentlichten Fachinformationen zu entnehmen.

Stand der Information: August 2018

[1] Bepanthen Wund- und Heilsalbe fördert die Heilung von Haut und Schleimhäuten bei leichten Verletzungen und Hautirritationen. Die Salbe kann zur Wundversorgung bei EB eingesetzt werden, die Krankheit aber nicht ursächlich behandeln.

LMR-CH-20210610-46

Rückfragen & Kontakt:

DEBRA Austria:

Sabine Schmid

Tel. +43 1 876 40 30 DW 12

E-Mail: sabine.schmid @ debra-austria.org



Bayer Austria:

Mag. Stephanie Suchentrunk

Communications Manager

Tel. +43 1 71146 DW 2228

E-Mail: stephanie.suchentrunk @ bayer.com