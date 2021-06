ASKÖ lädt zu Inklusions-Golf-Charity Turnier

Reingewinn kommt dem Paralympic-Nachwuchssport zugute – Inklusiv-Teilnahme von Special Olympics-Sportlern

Wien (OTS) - Die ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) veranstaltet am Donnerstag, 17. Juni 2021, ein ASKÖ Golf Charity Turnier zugunsten "Experience Peking" – Youth Paralympics Camp 2022. Austragungsort ist der Colony Club Gutenhof – GC Himberg.

Der Reingewinn dieses Turniers wird einem Paralympic-Nachwuchssportler gewidmet, der damit die Teilnahme am Jugendcamp des Österreichischen Paralympischen Committees im Rahmen der 13. Winter-Paralympics in Peking (4.-13. März 2022) finanziert bekommt. Dieses Jugendcamp bietet NachwuchsathletInnen im Alter von 14-18 Jahren die Möglichkeit, das erste Mal paralympische Luft zu schnuppern, die Emotionen der AthletInnen zu spüren und den Spirit der Paralympischen Spiele zu erleben.

Doch das ist nicht alles. "Mit dieser Veranstaltung zeigen wir auch vor, wie Inklusion im Sport geht", meint ASKÖ Präsident Hermann Krist stolz. Denn beim Turnier sind auch Special Olympics-SportlerInnen in drei so genannten 'Unified Teams' (je ein Sportler/eine Sportlerin und eine Begleitperson) eingeladen und wollen ihr Können aufzeigen. "Wir freuen uns, wenn wir junge Sportlerinnen und Sportler aus dem Bereich der Paralympics oder der Special Olympics unterstützen können und blicken daher dem Charity Turnier mit großer Freude entgegen. Ich danke allen Unterstützern und Gönnern sowie den Einzelspielerinnen und –spielern, die mit ihren Beiträgen wesentlich helfen. Und natürlich wünsche ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Freude und Erfolg beim Turnier, denn Bewegung und noch dazu im Freien ist gerade jetzt so wichtig. Die meisten Menschen bewegen sich viel zu wenig, dabei ist das die beste Medizin gegen körperliche und mentale Krankheiten", so Krist.

Die ASKÖ bedankt sich bei folgenden Unterstützern sehr herzlich: Kneiko, Headstart, Malerbetrieb Hausner & Hausner GmbH, Movember Golf Trophy (www.movember-golf.at), ASKÖ Kärnten, Österreichischer Golfverband, GC Himberg, FSG NÖ, FSG GÖD, Schremser Bier, Weingut Scheiblhofer.

