Wind-Sounds zum „Tag des Windes“ am 15. Juni 2021

Windbranche begeht trotz schleppender Verhandlungen des EAG im Parlament internationalen Feiertag mit positiven Sounds und zeigt: Saubere Energie ist im Trend

St. Pölten (OTS) - Die Windbranche feiert seit 15 Jahren am 15. Juni den „Tag des Windes“ – ihren internationalen Feiertag. Diesen besonderen Tag nahmen TheRealSlimEdi, der Schickimicki-Club, DJ Maske und Last Value zum Anlass, einmal mehr mit ihren Sounds gute Stimmung zu verbreiten.

Österreichische DJs releasen ihre Musikvideos zum „Tag des Windes“

Zwei der Gewinner des Windrad-Remix-Contests präsentieren morgen ihre Musikvideos zu ihren eigens produzierten Songs. Der erstplatzierte TheRealSlimEdi erklärt seine Motivation zum Comic-Musikvideo so: „Ich finde, dass der tiefgründige, zum Nachdenken anregende Aspekt des Tracks durch eine Comic-Geschichte für Klein und Groß am verständlichsten dargestellt werden kann.“ Auch der Schickimicki-Club (3. Platz) ließ es sich nach seinem Erfolg beim Contest nicht nehmen, ein eigenes Musikvideo zu produzieren. Beide werden morgen zum internationalen „Tag des Windes“ veröffentlicht.

Künstler verbreiten Botschaft

Auf Initiative der Künstler konnten im Rahmen der Verlängerung des Windrad-Festivals weitere Aufzeichnungen stattfinden. Der deutsche DJ Maske, Ideengeber des Windrad-Festivals, reiste sogar extra mit dem Zug aus Berlin an, um in der Aussichtsplattform am Windrad in Lichtenegg sein DJ-Set zu spielen. Auch Fabian Feigl, bekannt unter dem Künstlernamen „Last Value“ (6. Platz des Windrad-Remix-Contests) beeindruckte mit seiner Musik und resümiert über seinen Auftritt: „Ich hoffe, dass ich mit meiner Musik den Menschen erneuerbare Energie etwas näherbringen kann.“

Alle Videos sind ab morgen hier zu sehen:

Windräder werden erfahrbar

Die Windbranche feiert am 15. Juni seit 15 Jahren den internationalen „Tag des Windes“. Da aufgrund der Corona-Pandemie im letzten Jahr keine Windfeste stattfinden konnten, hat die IG Windkraft dieses Jahr durch das weltweit erste Windrad-Festival musikalisch auf die Windenergie aufmerksam gemacht. Projektleiter Lukas Pawek fasst die Idee des Festivals so zusammen: „Die Verbindung von musikalischem Lebensgefühl und grüner Energie setzt ein besonders positives Zeichen gerade in diesen fordernden Zeiten.“

Weitere Veranstaltungen zum „Tag des Windes"

Rund um den internationalen Feiertag der Windbranche wird es einige Aktionen und Veranstaltungen geben. Morgen findet von 10 bis 12 Uhr die Online-Veranstaltung „windrichtungen“ zum Thema „Gesundheitliche Auswirkungen der Energieversorgung“ statt. Außerdem wird das große Finale des Windrad-Festivals im Juni auf einem Windrad der Windkraft Simonsfeld über die Bühne gehen (Infos dazu in Kürze unter: www.windrad-festival.at). Letzten Freitag fand in Munderfing bereits der sechste Windparklauf der EWS Consulting statt. Nach einer langen Corona-Pause wird es am 18. September 2021 auch wieder ein Windfest beim Windpark in Groß Schweinbarth geben. Darüber hinaus findet am 26. September 2021 nun bereits zum dritten Mal der EVN Windpark Run in Tattendorf statt. Alle Events zum Tag des Windes: www.tagdeswindes.at

Hoffen auf das EAG

Nach wie vor wartet die Windbranche auf das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG), das derzeit im Parlament verhandelt wird. „Die Hoffnung ist groß, dass eine breite parlamentarische Mehrheit das EAG Anfang Juli endlich beschließen wird“, so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft abschließend.

Mitwirkende und Sponsoren

IG Windkraft, Wicon, ImWind, Windkraft Simonsfeld, Wien Energie, 8.2 Ingenieurbüro Christof Flucher, DJ Sound Austria, Ecowind, Coactivarts, Gefördert durch das Land Niederösterreich.

Zur gesamten Pressemappe mit weiteren Hintergrundinformationen



Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft Österreich

Lukas Pawek

Mobil: 0660/20 50 766

l.pawek @ igwindkraft.at

https://www.igwindkraft.at