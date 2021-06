Energie Steiermark hat „beste Arbeitsbedingungen aller Unternehmen im gesamten Bundesland“

2600 SteirerInnen haben bei jüngster „Market“-Umfrage abgestimmt. Noch heuer werden vom weiß-grünen Leitbetrieb über 150 neue MitarbeiterInnen aufgenommen

Graz (OTS) - Eine soeben veröffentlichte Befragung von 2600 SteirerInnen hat ergeben: Die Energie Steiermark hat die besten Arbeitsbedingungen des Landes. Insgesamt wurden über eine Studie des Meinungsforschungsinstituts market 229 heimische Unternehmen analysiert.

Eine Top-Bewertung erhielt die Energie Steiermark vor allem in den Kriterien „Arbeitsbedingungen“ (1. Rang – vor Zotter und der Steiermärkischen Sparkasse), „Regionale Relevanz“ (2. Rang hinter Zotter), für ihren ökologischen und nachhaltigen Beitrag für die Region sowie das verantwortungsbewusste soziale Engagement. Auch die exzellente „Reputation“ (nach AVL List gemeinsam mit Zotter auf Platz 2 – vor der Steiermärkischen Sparkasse, KNAPP, Raiffeisen, Magna oder der voestalpine) und die hohe „Arbeitsplatz- und Krisensicherheit“ (jeweils 2. Rang) wurden besonders hervorgehoben. Zusätzlich wird der Energie Steiermark auch in punkto „Zukunftsfitness“ mit Platz 2 große Bestätigung entgegengebracht.

In der Gesamtwertung aller Faktoren erreichte die Energie Steiermark Platz 2. Platziert zwischen der Zotter Schokoladenmanufaktur auf Platz 1 und der AVL List GmbH auf Platz 3.

„Diese Auszeichnung zeigt, dass sich unser Fokus auf Nachhaltigkeit und eine starke Innovations- und Teamorientierung positiv auf das Ansehen als Arbeitgeber auswirkt“, so das Vorstands-Team Christian Purrer und Martin Graf. „Das ist wichtig, denn noch heuer nehmen wir über 150 neue MitarbeiterInnen im Unternehmen auf“. Die Energie Steiermark zählt damit zu den stärksten „Job-Impulsgebern“ im Land.

An der Studie haben Berufstätige, Personen in Ausbildung, in Karenz aber auch Arbeitsuchende teilgenommen.

Die Energie Steiermark erzielte im Jahr 2020 mit über 1800 MitarbeiterInnen einen Umsatz von 1,58 Milliarden Euro und betreut rund 600.000 KundInnen in der Steiermark, der Slowakei und Deutschland.

market zählt seit 25 Jahren zu den führenden Marktforschungsinstituten in Österreich und führt regelmäßig repräsentative Befragungen zur Einschätzung von Arbeitgebern durch. Für nähere Infos zur Studie steht Mag. Thomas Pargfrieder unter t.pargfrieder @ market.at zur Verfügung.

