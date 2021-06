FPÖ – Kickl: Nach Maskenpflicht auch Testzwang in Schulen abschaffen!

Wien (OTS) - „Das Aus für die Maskenpflicht in den Klassenzimmern war längst überfällig“, erklärte heute der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl. Es habe sich um eine reine Schikane ohne jegliche Evidenz gehandelt. Jetzt müsse aber auch der Testzwang in den Schulen abgeschafft werden und ebenso die Maskenpflicht im restlichen Schulgebäude.

„Die Maskenpflicht war von Anfang an völlig absurd“, betonte Kickl. Und eines Tages werde sich die Regierung für die Schäden, die sie an den Kinderseelen angerichtet habe, verantworten müssen. „Viele Jugendliche sind traumatisiert und werden noch lange unter den Folgen der Kurzschen Angstpropaganda leiden. Genau deshalb ist es nötig, so rasch wie möglich ausnahmslos zur echten Normalität zurückzukehren.“

Daher sei auch die Abschaffung der Zwangstests in den Schulen unabdingbar. Denn durch diese Tests würden die Schüler unter Generalverdacht gestellt, beim Warten auf das Ergebnis würden sie einer sinnlosen Stresssituation ausgesetzt. „Das ist nicht mehr länger zumutbar“, so Kickl, der auch vor einer Impfpflicht für Schüler warnte. Es dürfe auch keinerlei Druck in diese Richtung geben.

