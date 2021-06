AVISO 21. Juni: Pressekonferenz „Europa der Diktaturen“ mit Paul Lendvai

Wien (OTS) - In Europa verdichten sich antidemokratische, autoritäre Anzeichen in einzelnen Staaten. Offene Signale gegen Liberalität und Vielfalt, gezielte Maßnahmen gegen Meinungs- und Medienfreiheit zeugen davon. Analysen ziehen immer wieder Parallelen zur Vergangenheit. Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) rückt die Tendenzen heute und damals in den Fokus einer Pressekonferenz: Publizist und Osteuropa-Experte Paul Lendvai beleuchtet die aktuellen antidemokratischen Entwicklungen in Zentraleuropa. hdgö-Direktorin Monika Sommer und Kurator Stefan Benedik stellen die neue Web-Ausstellung „Europa der Diktaturen“ vor, die eine völlig neue Übersicht von 1914 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bietet. Eine interaktive Landkarte zeigt den gesamten Kontinent sowie zahlreiche Details zu jedem einzelnen Staat und behandelt dabei die Aspekte der unterschiedlichen Ideologien im Detail – von Gewalt und Terror als Mittel der Politik und Plänen zum radikalen Umsturz der Gesellschaft über Geschlechterpolitik bis hin zu Pressefreiheit.

Pressekonferenz „Europa der Diktaturen“

Montag, 21. Juni 2021, 10.00 Uhr

Haus der Geschichte Österreich, Neue Burg/Heldenplatz, 1010 Wien



Paul Lendvai, Publizist, Autor und Zentraleuropa-Experte

Monika Sommer, Direktorin, Haus der Geschichte Österreich

Stefan Benedik, Leiter Public History, Haus der Geschichte Österreich

