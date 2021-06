Staatssekretär Brunner: Innovative Arbeit der viadonau ausgezeichnet

viadonau gewinnt Österreichischen Verwaltungspreis 2021 – Wir entwickeln die Donau ganzheitlich weiter

Wien (OTS) - "Wir arbeiten Tag für Tag an einer sicheren Zukunft der Donau als Lebens-, Natur- und Wirtschaftsraum. Die Wasserstraßen-Gesellschaft viadonau ist Garant für Qualität, Innovationsgeist und modernste Standards. Dieses tagtägliche Bemühen wurde nun erneut ausgezeichnet – dazu herzliche Gratulation", betont Staatssekretär Magnus Brunner zum Gewinn des Österreichischen Verwaltungspreises 2021.

viadonau erhielt den Sonderpreis des Österreichischen Verwaltungspreises 2021 für innovationsfördernde öffentliche Beschaffung mit dem Projekt "Prozessautomatisierung - Mit Robotics zu höherer Effizienz". Dieses Projekt zeigt, wie die Prozessdigitalisierung von der ersten Idee über die Machbarkeit bis hin zur Operativsetzung stringent in der Organisation verankert werden kann.

"Gerade angesichts der dramatischen Folgen für die Personenschifffahrt war und ist es für das Klimaschutzministerium wichtig, in enger Kooperation mit viadonau nah an den Nutzungsinteressenten der Donau dran zu sein und zu signalisieren, dass wir gemeinsam als Verantwortliche und Betreiber der Wasserstraße für ihre Anliegen da sind. Diese Auszeichnung beweist: Die Erfolgsstory 'Marke viadonau' geht weiter", so Magnus Brunner. "Wir entwickeln die Donau ganzheitlich weiter, schützen ihre ökologische Vielfalt und stärken die Infrastruktur. So steigern wir ihre Bedeutung als Wirtschaftsfaktor ebenso wie als Tourismusmagnet für Besucher aus aller Welt."

