15. Bezirk: Künetteninstandsetzung in der Mariahilfer Straße

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 16. Juni 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau nach Grabungsarbeiten der Wiener Netze mit der definitiven Instandsetzung der Künette am Gehsteig in der Mariahilfer Straße zwischen Lehnergasse und Rustengasse stadteinwärts im 15. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten erfolgen ausschließlich bei Nacht. Somit kommt es zu keiner Beeinträchtigung für den öffentlichen Verkehr. Der motorisierte Verkehr wird über die Gleisanlage, der Fußverkehr über die Fahrbahn umgeleitet.

Örtlichkeit der Baustelle: 15., Mariahilfer Straße zwischen Lehnergasse und Rustengasse

Baubeginn: 16. Juni 2021, 1 Uhr

Geplantes Bauende: 18. Juni 2021, 5 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

