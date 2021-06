Hohe Zustimmung der Wienerinnen und Wiener für neue Destination „MAHÜ 10–18“

Baden (OTS/Marketagent) -

Umfrage von Marketagent bestätigt hohe Zustimmung der Bevölkerung für neues Traditions-Warenhaus und Lifestyle-Hotel in der Mariahilfer Straße





Begeisterung für öffentlich zugänglichen, konsumfreien Dachpark über alle Altersgruppen hinweg





Hohe Bekanntheit des Bauvorhabens

Aufgrund anhaltend hoher Medienpräsenz ist die Quartiersentwicklung am Areal des ehemaligen Leiner-Möbelhaues in der Mariahilfer Straße mittlerweile eines der bekanntesten Immobilienprojekte Wiens. Gemäß einer von Marketagent durchgeführten Umfrage in Auftrag von SIGNA geben mehr als die Hälfte aller Befragten an, bereits von dem Bauvorhaben gehört zu haben. Interviewt wurden 1510 Wienerinnen und Wiener im Alter zwischen 14 und 75 Jahren.



Danach gefragt, was sie spontan mit dem Bauprojekt auf der Mariahilfer Straße verbinden, fielen bei knapp einem Viertel Assoziationen wie „modern“ oder „cool“. Rund zehn Prozent verbinden „das viele Grün“ mit dem geplanten Gebäudeensemble. Ein etwa gleich hoher Anteil ist von der Architektur angetan und findet, es „sieht gut aus“.



Insgesamt ist die Zustimmung enorm. Denn zwei Drittel der Wienerinnen und Wiener antworten auf die Frage, wie ihnen das Bauprojekt gefalle, entweder mit „sehr gut“ oder „eher gut“. Insbesondere die jüngeren Altersgruppen zeigen sich begeistert: Knapp 80 % der befragten 14-19-Jährigen und 76 % der 20-29-Jährigen bewerten das Projekt mit „gefällt mir sehr gut“ bis „gefällt mir eher gut“.



Nach Beliebtheit der einzelnen Nutzungen gefragt, liegt der öffentlich zugängliche, konsumfreie Dachpark unangefochten an der Spitze. Quer über alle Altersgruppen finden mehr als 80 % diese grüne Oase „sehr gut“ oder „gut“. In Kombination mit der hohen Zustimmung zu unterschiedlichsten Gastronomie-Angeboten wird die Destination von fast 40 % der Befragten als zukünftig guter Treffpunkt mit FreundInnen und Familie angesehen. Als Argument für das Bauprojekt wird darüber hinaus von fast jedem Zweiten der hohe Grünraumanteil genannt. Wenig überraschend wurde auf die Frage, was gegen das Vorhaben spreche, von 44% die jahrelange Baustelle verbunden mit den entsprechenden Emissionen genannt.

Über das Projekt „MAHÜ 10 – 18“

Die Errichtung des neuen, außergewöhnlichen Gebäudeensembles beginnt zu Jahresende 2021. An dem Standort des ehemaligen Leiner-Möbelhauses werden ein traditionelles Warenhaus und ein modernes Lifestyle-Hotel in Verbindung mit hoch-wertiger Gastronomie und einem großen konsumfreien Dachpark umgesetzt. mahü10-18.at

Rückfragen & Kontakt:

Marketagent.com online reSEARCH GmbH

Lisa Patek

Marketing und PR

02252 909 009

l.patek @ marketagent.com

www.marketagent.com