Drei Verkehrstote in der vergangenen Woche

118 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 13. Juni 2021

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker und ein Fußgänger bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Montag, 7. Juni 2021, im Bezirk Hallein, Salzburg, bei dem ein 78-jähriger Fußgänger getötet wurde. Ein 41-jähriger Lkw-Lenker war mit seinem Fahrzeug auf dem Weg zu einer Baustelle, wobei er in einer Gemeindestraße zurücksetzen musste. Durch zwei Baucontainer, die auf dem LKW geladen waren, war die Sicht des Lkw-Lenkers beim Rückwärtsfahren eingeschränkt. Der 78-jährige Fußgänger wollte im selben Moment die Fahrbahn hinter dem Schwerfahrzeug überqueren, befand sich jedoch, laut Aussage des Lenkers, im „toten Winkel“. Der Fußgänger wurde vom Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Zwei Personen kamen in der Vorwoche auf einer Gemeindestraße und eine auf einer Bundesstraße ums Leben. Je ein Verkehrstoter musste in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils einem Fall eine nicht angepasste Geschwindigkeit, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.

Vom 1. Jänner bis 13. Juni 2021 gab es im österreichischen Straßennetz 118 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2020 waren es 130 und 2019 waren es 169.

