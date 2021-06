Lesen im Sommer: Büchereien Wien starten SommerLeseClub für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) - Spannende Abenteuer und Reisen in unbekannte Welten lassen sich mit der richtigen Ferienlektüre überall erleben, egal ob im Park, in den Bergen oder beim Baden im Schwimmbad. Der beliebte SommerLeseClub der Büchereien, der am 14. Juni 2021 startet, soll Kinder und Jugendliche motivieren, zu lesen, zu hören und zu spielen und die vielen Angebote der Büchereien zu entdecken. Mit einem Pickerlheft, das in jeder Bücherei der Stadt Wien erhältlich ist, kann man bis 17. September Pickerl sammeln. Am Ende sind nicht nur Preise zu gewinnen, sondern auch ein Lesezertifikat abzuholen.

Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend Christoph Wiederkehr: „Es ist wichtig, Kinder und Jugendliche auch in der Ferienzeit fürs Lesen zu begeistern, denn Lesen wirkt sich auf den Wortschatz, auf besseres Textverständnis und die Kreativität aus. Noch wichtiger ist jedoch, dass Lesen auch Spaß macht! Mit dem SommerLeseClub der Büchereien Wien sollen Kinder und Jugendliche daher spielerisch motiviert werden, die vielfältigen Angebote der Büchereien zu nützen. Denn sobald sie begreifen, welch unglaubliche Geschichten sich in Büchern verbergen und dass man sie durch Lesen zum Leben erwecken kann, hat man schnell neue Leserinnen und Leser gewonnen!“

Wer im Sommer liest, hat im Herbst die Nase vorne

Der SommerLeseClub ist ein Freizeitspaß mit Mehrwert. Das Lesezertifikat, das im Pickerlheft enthalten ist, kann in der Schule als Nachweis für außerschulisches Leseengagement vorgelegt werden. Wer also im neuen Schuljahr sein Lesezertifikat vorweist, hat nicht nur spannende und unterhaltsame Stunden verbracht, sondern auch Vorteile im Unterricht. Der SommerLeseClub der Büchereien wird von der Bildungsdirektion Wien gefördert. Auch international werden Sommerleseclubs seit Jahren mit großem Erfolg durchgeführt. In Wien fand der SommerLeseClub erstmals im Sommer 2012 statt. Allein im letzten Jahr haben über 900 Kinder daran teilgenommen und insgesamt mehr als 8.200 Bücher gelesen und bewertet.

So funktioniert der SommerLeseClub

Das Pickerlheft hat heuer den Titel „Im Land der Vampir-Tapire“ und wurde von der Künstlerin Verena Hochleitner geschrieben und illustriert. Ab 14. Juni 2021 können sich Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahren in jeder Bücherei ein Pickerlheft holen. Voraussetzung ist eine gültige Büchereikarte. Auch die lässt sich einfach organisieren, denn die Büchereikarte gibt es für alle bis 18 Jahre gratis. Dann heißt es: Such dir was aus (Bücher und Comics, Zeitschriften und eBooks, eAudios und Hörbücher, Musik und Konsolenspiele, Filme oder Veranstaltungen). Sag, wie es dir gefallen hat und fülle einen Bewertungsbogen aus. Für jede Bewertung gibt es ein Kuvert mit drei Überraschungspickerl für das Pickerlheft. Am Ende nehmen alle, die bis 17. September eine Bewertung in einer der Büchereien abgegeben haben, an einer Verlosung teil. Es winken wie immer kleine Preise, darunter natürlich viele Bücher. Damit das Heft leichter gefüllt werden kann, finden über den ganzen Sommer Tauschbörsen in den Büchereien statt.

Alle Infos auf: https://buechereien.wien.gv.at





