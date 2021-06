15 Jahre NÖ Frühjahrsputz: Erfolgreich mit 100 Gewinnern

LH-Stv. Pernkopf: „Für eine saubere Umwelt packen die Menschen an, wenn sie gebraucht werden“

St. Pölten (OTS/NLK) - Diesjährig stand der NÖ Frühjahrsputz unter einem besonderen Motto „Wir halten Niederösterreich auch in herausfordernden Zeiten sauber!“ Mit klaren Spielregeln und Vorgaben und unter Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienemaßnahmen waren von März bis Juni wieder eine Vielzahl an Freiwilligen im Einsatz, um den Abfall und Unrat aus unserer Natur aufzusammeln. Die von den NÖ Umweltverbänden und dem Land Niederösterreich im Jahr 2006 gestartete Aktion ist die größte Umweltaktion des Landes. Jedes Jahr werden so rund 200 Tonnen Müll aus der Landschaft in Niederösterreich geholt. Die Frühjahrsputzaktion hält nicht nur Niederösterreich sauber, sondern soll auch langfristig zu einer Verhaltensänderung führen. Niederösterreichweit haben sich seit 2006 eine halbe Million freiwillige Helferinnen und Helfer an den rund 8.000 Frühjahrsputzaktionen beteiligt. So konnten bisher über 4.000 Tonnen Müll aus der Landschaft geholt werden – mit dieser Müllmenge könnten über 80 Einfamilienhäuser bis unters Dach mit Littering-Abfällen befüllt werden. LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Landtagsabgeordneter Bürgermeister Anton Kasser, Präsident des Vereins „die NÖ Umweltverbände“ erklären gemeinsam: „Das achtlose Wegwerfen von Abfällen macht leider keine Pause. Daher freut es uns besonders, dass beim 15-jährigen Bestehen des NÖ Frühjahrsputz die Bevölkerung wieder mit Engagement dabei war. Wer als Einzelperson oder im Familienkreis zusammen mit im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen den achtlos weggeworfenen Müll in der Natur eingesammelt und sich online registriert hat, konnte diesjährig gewinnen. Unter allen helfenden Händen freuen sich Land NÖ und die 25 NÖ Umweltverbände 100 Genusspakete im Gesamtwert von 6.000 Euro bestehend aus einem KOCH.KUNST.BUCH, einem Picknickkorb samt Porzellan-Geschirr und Besteck für zwei Personen und einen 30 Euro Gutschein von „So schmeckt Niederösterreich“ zu übergeben.“

„Für eine saubere Umwelt packen die Menschen an, wenn sie gebraucht werden. Das stellen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher seit nunmehr schon 15 Jahren beim NÖ Frühjahrsputz in den einzelnen Gemeinden unter Beweis“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Er freut sich über den großartigen Zuspruch aus der Bevölkerung. „Umweltschutz zu leben, bedeutet, dass wir uns alle aktiv einbringen. Der Einsatz von unzähligen Freiwilligenstunden, die in diesem Jahr geleistet wurden, sind ein eindeutiges Signal, dass Umwelt und Natur für die Bürgerinnen und Bürger Niederösterreichs einen hohen Stellenwert haben.“ Anton Kasser erklärt: „Seit eineinhalb Jahrzehnten tragen die Frühjahrsputz-Aktionen dazu bei, dass wir die Lebensqualität in Niederösterreich verbessern. Jedes Jahr aufs Neue begeistern mich die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die diese Erfolgsgeschichte auch 2021 fortgeschrieben haben.“ Pernkopf und Kasser enden: „Wir sagen ein großes Dankeschön an unsere Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Wir positionieren uns damit klar gegen eine Wegwerfgesellschaft. So schützen wir unsere Heimat.“

Nähere Informationen: NÖ Umweltverbände, Öffentlichkeitsarbeit, Florian Beer, Telefon 02742/230060-206, E-Mail florian.beer @ umweltverbaende.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse