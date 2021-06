Mercato Rosso: So bunt ist Familie!

Zu Gast bei SPÖ-Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak sind Mag.a (FH) Ulrike Zöchbauer, Vorsitzende des Regenbogenfamilienzentrums Wien und Gazal, Rapperin. Zu Gast bei SPÖ-Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak sind Mag.a (FH) Ulrike Zöchbauer, Vorsitzende des Regenbogenfamilienzentrums Wien und Gazal, Rapperin.

Wien (OTS/SPW) - Ganz im Zeichen des Regenbogenmonats Juni steht die aktuelle Ausgabe des Mercato Rosso am 13. Juni. „So bunt ist Familie!“ lautet das Thema der aktuellen Sendung, meint dieser Begriff doch schon lange weit mehr als die klassische „Vater, Mutter, Kind“-Familie. Zu Gast am Mercato Rosso sind dazu Mag.a (FH) Ulrike Zöchbauer, Vorsitzende des Regenbogenfamilienzentrums Wien, und Gazal, Rapperin. Mit ihren beiden Gästen spricht Barbara Novak über Familie in ihren unterschiedlichen Konstellationen, über die Bedeutung von Role Models, warum Musik Vermittlerin für mehr Akzeptanz ist und an welchen Rädchen in punkto Toleranz und Offenheit für Regenbogenfamilien in unserer Gesellschaft noch gedreht werden muss. Bunt wie der Regenbogen ist auch der Musik-Mix der Sendung.

Die Sendung ist ab sofort hier abrufbar.

Fußball: Nächste Sendung am 27. Juni 2021

Die Fußball-Europameisterschaft ist bereits in vollem Gange und niemand kommt in diesen Tagen am runden Leder vorbei. Um mehr Licht in das „Phänomen Fußball“ zu bringen, widmet sich die nächste Mercato Rosso-Sendung am 27. Juni ganz dem Thema Fußball. Zu Gast bei Barbara Novak sind Ass.-Prof.in Mag.a Dr.in Rosa Diketmüller vom Institut für Sportwissenschaft der Universität Wien und Mag.a Daniela Blazanovic, Spielerin in der Frauenmannschaft beim Wiener Sport-Club. Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den Mercato Rosso. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am Mercato Rosso wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

