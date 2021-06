„Adel verpflichtet“: „ORF III Themenmontag“ ab 14. Juni auf den Spuren Europas prominentester Adelsfamilien

Zum Auftakt: „Die vielen Gesichter der Queen“, Zweiteiler „Prinzessin Margaret – Rebellin der Royals“ und „Prinz Philip – Ein Leben für die Queen“

Wien (OTS) - Ab Montag, dem 14. Juni 2021, heißt es im „ORF III Themenmontag“ erneut „Adel verpflichtet“: ORF III Kultur und Information beleuchtet wöchentlich Europas prominente Adelsfamilien mit klarem Fokus auf die britische Monarchie. Zum Auftakt zeigt ORF III „Die vielen Gesichter der Queen“, setzt sich ausführlich mit Prinzessin Margaret auseinander und erinnert zum Abschluss an den am 9. April verstorbenen Duke of Edinburgh Philip.

Bereits am Morgen zeigt ORF III das „Europa-Forum Wachau – Auf dem Weg zu neuen Horizonten“ (9.00 Uhr). Im Stift Göttweig diskutieren internationale Gäste – darunter Regierungschefs, Außenminister und EU-Kommissare – über Gegenwart und Zukunft Europas. ORF III zeigt die Höhepunkte der diesjährigen Veranstaltung. Anschließend um 9.30 Uhr meldet sich „ORF III AKTUELL“ mit einem umfassenden Nachrichtenüberblick. Im Vorabend setzt „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) die „ORF III Festivalinitiative“ mit einem Besuch des styriarte-Festivals für klassische und alte Musik in Graz fort.

Der royale „ORF III Themenmontag“ startet um 20.15 Uhr mit „Die vielen Gesichter der Queen“. Sie zählt zu den größten Ikonen der Welt und hat in den sechs Jahrzehnten ihrer Herrschaft bereits zahlreiche Gesichter gezeigt: fast schüchtern nach ihrer Thronbesteigung angesichts der enormen Herausforderungen, später souverän, gelegentlich kalt und jetzt fürsorglich als Großmutter der Nation. „The Queen doesn’t change – she adapts“, sagt einer ihrer früheren langjährigen Berater. So hat diese Monarchin über ihre ganze Epoche hin immer den jeweiligen Zeitgeist verkörpert und dabei zugleich die Krone und das Reich zusammengehalten. Anschließend folgt der Dokuzweiteiler „Prinzessin Margaret – Rebellin der Royals“. Im ersten Teil (21.05 Uhr) muss Margaret zusehen, wie sich ihr Leben im Gravitationsfeld des Throns immer mehr verbiegt. Im zweiten Teil (22.05 Uhr) stürzt sich Prinzessin Margaret ins internationale Jetset-Leben. Abschließend zeigt der „ORF III Themenmontag“ den Film „Prinz Philip – Ein Leben für die Queen“ (23.05 Uhr).

