TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 13. Juni 2021, von Marco Witting: "Kleine Schritte reichen nicht"

Seit Jahren hat die Bildungspolitik die psychologische Betreuung im schulischen Umfeld vernachlässigt. Das rächt sich.

Innsbruck (OTS) - Tirol hat zu wenige Stellen in der Schul­psychologie. Kein Wunder, nach über einem Jahr Pandemie, Home-Schooling, Isolation und fehlenden sozialen Kontakten, mag man meinen. Falsch. Diese Schlagzeile stammt aus dem Jahr 2013. Und seither hat sich, was die Stellen betrifft, nicht wirklich viel getan. Dreieinhalb Dienstposten mehr gibt es mittlerweile. Für ganz Tirol. Für rund 95.000 Schüler. Neun Jahre später will das Bildungsministerium die Zahl der Psychologen an den Schulen um 20 Prozent erhöhen. Das klingt nach einem Tropfen auf den heißen Stein. In vielen Bereichen hat die Corona-Krise vorhandene Schwachstellen aufgedeckt und sie schonungslos offenbart. Dass die Bildungspolitik den Bereich der psychologischen Betreuung seit Jahren vernachlässigt hat, wurde dabei mehr als deutlich. Dazu kommt, dass die Aufgaben immer mehr werden. Nicht nur für die Schulpsychologie. Auch für die Lehrer. Das wurde in den vergangenen Monaten mehr als deutlich. Von der psychologischen Betreuung der Kinder im Home-Schooling bis zu medizinischen Aufgaben mit den Tests war für die Pädagogen alles dabei. Da reicht oft die Zeit für den Unterricht nicht aus – was sich schleunigst wieder ändern sollte. Das Lehrpersonal kann nicht alles übernehmen.

Es braucht, gerade jetzt, einen niederschwelligen, unkomplizierten und raschen Zugang zu Sozialarbeit und psychologischer Betreuung im Umfeld der Schule. Kleine behäbige Schritte reichen nicht mehr aus. Ein personeller Ausbau des bundesweiten Angebots darf daher nur der Anfang sein. Weitere Schritte müssen dringend folgen.

