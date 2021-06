Vizebürgermeister Wiederkehr: Neue Schulverordnung ist wichtiger Schritt in Richtung lang ersehnte Normalität

Wien (OTS) - „Es is erfreulich, dass die aktuelle Lage in der Epidemie erlaubt, die Maskenpflicht während des Unterrichts nun noch vor den Sommerferien fallen zu lassen. Gerade in den heißen Monaten stellt dies für Lehrpersonal sowie Schülerinnen und Schüler eine wesentliche Erleichterung im Unterricht dar. Zudem haben wir in Wien in den letzten Monaten ein sehr dichtes Sicherheitsnetz gespannt, das uns einen höchstmöglichen Sicherheitsstandard an den Schulen gibt“, sagt Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr.



Zusätzlich zu den Selbsttests drei Mal die Woche für Schülerinnen und Schüler und den Berufsgruppentests für das Lehrpersonal stellt die Stadt Wien seit Mai mit dem Programm "Alles Gurgelt" auch PCR-Tests für Schülerinnen und Schüler zur Verfügung.

Neben den Erleichterungen bei der Maskenpflicht sollen künftig auch Kooperationen mit externen Partnern an Schulen wieder möglich sein. Auch beim Musik- und Turnunterricht wird es Erleichterungen geben. "Die Kinder und Jugendlichen haben sich ein paar letzte Schulwochen verdient, die nun noch ein gutes Stück näher am Normalbetrieb sein werden. Mit dem ausgereiften Testregime und der durchaus erfreulichen Impfquote unter Lehrerinnen und Lehrern ist Wien auf diese Änderungen gut vorbereitet", so Wiederkehr.





