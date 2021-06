Huawei Digital Power will eine kompetente globale Partnergemeinschaft für eine grüne und helle Zukunft aufbauen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Mit einem unerbittlichen Fokus auf den Erfolg von Partnern hat Huawei Digital Power kürzlich den Ecosystem Partner Summit 2021 veranstaltet, um zu erkunden, wie ein kompetentes Partnersystem für eine grüne und strahlende Zukunft durch wettbewerbsfähige Null-Kohlenstoff-Lösungen für alle Szenarien, Qualitätsservice und eine innovative Partnerstrategie aufgebaut werden kann. Aufgrund von Covid-19 bringt die virtuelle Veranstaltungsreihe mit Gipfeltreffen in Asien-Pazifik, Lateinamerika und Europa und Europa Partner aus 81 Ländern zusammen.

"Die Kohlenstoffneutralität ist zum dringlichsten gemeinsamen Ziel der Welt geworden, das eine Revolution in der Energieerzeugung und im Energieverbrauch auslöst und auch die industrielle Aufrüstung beschleunigt. Die Energiewende bringt eine Fülle von industriellen und kommerziellen Möglichkeiten mit sich. Durch die Integration digitaler und leistungselektronischer Technologien treibt Huawei Digital Power die Energierevolution voran und arbeitet gemeinsam mit unseren Partnern am Aufbau einer grünen und hellen Zukunft", sagte James Li, Mitglied des Huawei-Aufsichtsrats und Präsident von Marketing, Vertrieb & Services von Huawei Digital Power in seiner Begrüßungsrede.

Herr Li fügte hinzu, dass die Ökosystemstrategie das Herzstück der Entwicklungsstrategie von Huawei Digital Power ist. Die digitale Energiebranche ist im Wesentlichen eine Ökosystembranche. Wir werden uns dafür einsetzen, etwas richtig zu machen, um Partnern einen Mehrwert zu bieten, Vorteile mit ihnen zu teilen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Wir werden uns mit jedem kompetenten und ehrgeizigen Partner zusammentun, um eine grüne und leuchtende Zukunft durch die Strategie des kooperativen Ökosystems auf mehreren Ebenen und in mehreren Geschäftsbereichen aufzubauen.

Die digitale Energiebranche braucht ein Ökosystem, und deshalb hat Huawei Digital Power die "3-4-5-6"-Ökosystemstrategie entwickelt. "Wir unterteilen die Partnerdienste in drei Bereiche - Smart PV, Rechenzentrum & Standortanlage und Huawei-inside-Bereich dreadnought - damit sich jeder Akteur auf seine Stärken konzentrieren kann. Bei der Zusammenarbeit mit Partnern halten wir uns an die folgenden vier Prinzipien: Rentabilität, Einfachheit, Befähigung und Ökosystem. In diesem Sinne werden wir in diesem Jahr fünf wichtige Maßnahmen umsetzen - Aufbau eines Partnersystems, das sich auf die digitale Energiewirtschaft konzentriert, Optimierung der IT-Plattformen, Förderung der Standardisierung, Steigerung des Marketings und der Markenbildung sowie Erhöhung des Ressourceneinsatzes - um den Partnern zu helfen, sechs Fähigkeiten in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing usw. zu verbessern", betonte Herr Li in seiner Rede.

Der jährliche Ecosystem Partner Summit, der die Ressourcen und Tools vorstellen soll, die unsere Partner benötigen, um ihre Rentabilität zu steigern, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem Huawei seine Bemühungen zum Aufbau einer kohlenstofffreien und intelligenten Gesellschaft verstärkt. Auf dem Gipfel stellte Zhou Taoyuan, Präsident von Produkte & Lösungen, Huawei Digital Power, die szenarienübergreifende Null-Kohlenstoff-Lösung von Huawei vor, die "5 Kerntechnologien + 4 Anwendungsszenarien + 1 Cloud" umfasst. Die Lösung umfasst den intelligenten PV-Generator FusionSolar 8.0, Green Residential Power 2.0, Green C&I Power 1.0, netzferne (brennstoffentfernte) Stromversorgungslösungen, Energie-Cloud, CO2-freies Rechenzentrum, CO2-freier Standort, Smart Charging-Netzwerk und modulare Stromversorgung.

Vertreter der Ökosystempartner aus verschiedenen Ecken der Welt haben auf dem virtuellen Gipfel ihre Erkenntnisse über Marketingstrategien während der Pandemie, Marktexpansionsstrategien, Geschäftswachstum u.a. geteilt. 72 Partner mit der besten Leistung weltweit wurden ausgewählt, um für ihr Engagement bei der Wertschöpfung im Jahr 2020 ausgezeichnet zu werden. Innerhalb weniger Jahre haben einige der Partner ihr Geschäft dank der Zusammenarbeit mit Huawei auf mehr als ein Dutzend Länder ausgeweitet. Genau wie Herr Li sagte: "Huawei setzt unseren Partnern keine Grenzen, also träumt groß und erreicht Größeres."

Wenn Sie schnell sein wollen, gehen Sie allein. Wenn Sie weit gehen wollen, gehen Sie zusammen. Huawei Digital Power wird sich auf unsere Ökosystemstrategie konzentrieren und mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um einen grüneren, nachhaltigeren Planeten zu schaffen, den wir unser Zuhause nennen.

