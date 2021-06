Pizza mit Sinn: Speisen und spenden

Kulinarische Sommerspendeaktion des Verbands der österreichischen Tafeln in Kooperation mit L'Osteria. Pro Pizza geht ein Euro an Die Tafeln.

Wien (OTS) - Pizza mit Sinn, die kulinarische Sommerspendenaktion des Verbands der österreichischen Tafeln in Kooperation mit der L’Osteria geht in die zweite Runde: Von jeder Pizza Gustosa, die vom 17. Juni bis 4. Juli in einem der österreichweiten Restaurants bestellt wird, fließt ein Euro an Die Tafeln.

Liebe geht durch den Magen. Dies gilt natürlich auch für die Nächstenliebe. Wer vom 17. Juni bis einschließlich 4. Juli in einem der L’Osteria Restaurants in ganz Österreich eine Pizza Gustosa genießt, tut nicht nur sich etwas Gutes, sondern auch seinen Mitmenschen. Mit jeder Bestellung einer Pizza mit Sinn wird ein Euro an den Verband der österreichischen Tafeln gespendet, der mit seinen zehn Mitgliedern im Jahr 2020 rund 76.000 Armutsbetroffene mit knapp 5.000 Tonnen geretteten Lebensmitteln versorgt hat.

„Pizza mit Sinn bedeutet, und das ist uns extrem wichtig, unseren sozialen Beitrag in Österreich zu leisten. Die Zusammenarbeit mit den Tafeln ist für uns auch deshalb so bedeutend, weil wertvolle Lebensmittel sinnvoll weitergegeben und damit verwendet werden“, meint Maria Klara Heinritzi, Geschäftsführerin der L’Osteria Österreich. Für die Spendenaktion in diesem Sommer wird eine Pizza Bianca mit Mascarpone, Porree, Prosciutto Crudo und Grana Padano angeboten. Für alle, die es lieber vegetarisch möchten, gibt es die Möglichkeit, den Prosciutto wegzulassen oder stattdessen eine andere Zutat zu wählen.

Sommerliches Schwesterprojekt

Die L’Osteria unterstützt den Verband der österreichischen Tafeln schon seit vielen Jahren, insbe-sondere bei der Suppe mit Sinn. In Anlehnung an die 2007 von der Wiener Tafel initiierte und mittler-weile in ganz Österreich etablierte Winterhilfsaktion starteten der Verband und die L’Osteria Österreich im vergangenen Jahr gemeinsam das Schwesterprojekt Pizza mit Sinn. „Wir wollten, und das bewusst mitten in der Coronakrise, ein Zeichen für Solidarität setzen. Die Aktion war ein voller Erfolg und wir freuen uns sehr, dass wir sie auch in diesem Jahr wieder durchführen und damit auf all jene Menschen aufmerksam machen können, die die Coronakrise am härtesten trifft“, sagt Sandra Dudek, Geschäftsführerin des Verbands der österreichischen Tafeln.

Über den Verband der österreichischen Tafeln

Der Verband der österreichischen Tafeln – kurz: Die Tafeln – ist die Interessenvertretung von zehn Mitgliedstafeln, die Lebensmittel retten, um sie an Armutsbetroffene weiterzugeben und damit eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel zu schlagen. Er ist Informationsdrehscheibe und positioniert sich mit nachhaltigen sozialen und ökologischen Themen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Zu seinen Kernaufgaben gehört neben der Lebensmittel-rettung und Versorgung von Armutsbetroffenen auch die Bewusstseinsbildung in den Bereichen Armut, Hunger und Ernährung – von der Produktion bis zur Konsumation von Lebensmitteln.

Im Jahr 2020 haben mehr als 4.200 großteils ehrenamtliche Mitarbeitende rund 76.000 Armuts-betroffene mit knapp 5.000 Tonnen Lebensmitteln versorgt. Das bedeutet in etwa 10 Millionen Mahlzeiten.

Mitglieder im Verband der österreichischen Tafeln

Braunauer Tafel

Die Oberösterreichische Tafel

Flachgauer Tafel

Le+O, ein Projekt der Caritas

Pannonische Tafel

Tafel Süd

Tafeln des Tiroler Roten Kreuzes

Team Österreich Tafel – Rotes Kreuz Generalsekretariat

Team Österreich Tafel – Rotes Kreuz Landesverband Niederösterreich

Wiener Tafel

Über die L’Osteria

Die L’Osteria wurde 1999 in Nürnberg gegründet und verfügt heute über mehr als 130 Restaurants in acht Ländern, 15 davon in Österreich. Hier kommen Menschen zusammen, um gut zu essen und eine schöne Zeit zu verbringen. Es ist ein Ort, der zum Verweilen einlädt, an dem jeder willkommen ist und Gastfreundschaft großgeschrieben wird. Bekannt ist die L’Osteria für die beste beste Pizza & Pasta d‘amore. Die Pizza reicht weit über den Tellerrand hinaus und kann auch mit unterschiedlich belegten Hälften bestellt werden. Die frische Pasta wird in der hauseigenen Manufaktur „Pastificio No. 12“ hergestellt.

Alle L’Osteria Restaurants in Österreich

1010 Wien, Bräunerstraße 11

1020 Wien, Freudplatz 2

1080 Wien, Florianigasse 55

1100 Wien, Am Hauptbahnhof 1, EG 152

1140 Wien, Albert Schweitzer Gasse 6

1190 Wien, Grinzinger Straße 1

4020 Linz, Promenade 22

4061 Pasching, Pluskaufstraße 7

5020 Salzburg, Dreifaltigkeitsgasse 10

6020 Innsbruck, Erlerstraße 17

7111 Parndorf, Richard Erlinger Platz 1

8020 Graz, Mehlplatz 1

9500 Villach, Maria Gailer Straße 18

4400 Steyr, Anton Plochberger Straße 2

6176 Völs, Cytastraße 1

Pizza mit Sinn: Einladung zum Kick-off-Genuss für Journalist*innen

Essen Sie gerne Pizza? Wir auch. Darum starten wir auch heuer wieder gemeinsam mit der L’Osteria unsere Sommerhilfsaktion Pizza mit Sinn, bei der sich Gutes genießen und Gutes tun verbinden lässt, und laden Sie sehr herzlich zu einem kulinarischen Pressetermin ein.



u.A.w.g.:

Alexandra Wang

Tel.: +43 650 901 000 2

Mail: alexandra.wang @ dietafeln.at

Datum: 17.06.2021, 11:00 - 13:00 Uhr

Ort: L’Osteria Wien Wirtschaftsuni

Freudplatz 2, 1020 Wien, Österreich

Url: https://dietafeln.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Sandra Dudek

Geschäftsführerin

Verband der österreichischen Tafeln

Tel.: +43 650 901 0003

Mail: sandra.dudek @ dietafeln.at

www.dietafeln.at