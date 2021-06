VP-Melchior: „Bei SPÖ-Forderung nach Masseneinbürgerungen handelt es sich um ein durchschaubares Manöver“

SPÖ versucht neue Wählerschaft zu generieren, da ihr die bisherigen Wählerinnen und Wähler in Massen davonlaufen

Wien (OTS) - „Bei der SPÖ-Forderung nach Masseneinbürgerungen handelt es sich um ein durchschaubares Manöver, das in erster Linie parteitaktischen Überlegungen geschuldet ist. Schon in der Vergangenheit ist die SPÖ immer wieder damit vorgeprescht, ein Ausländer-Wahlrecht in Österreich zu fordern. Da dieser SPÖ-Wunsch bislang stets erfolgreich verhindert werden konnte, versucht die SPÖ nun über Umwege, Ausländern das Privileg des Wahlrechts zuzuschanzen – nämlich indem die Voraussetzungen für den Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft drastisch reduziert werden sollen. Der SPÖ geht es einzig und alleine darum, mithilfe von über 500.000 Einbürgerungen eine potenziell neue Wählerschaft zu generieren, da ihr die bisherigen Wählerinnen und Wähler in Massen davonlaufen“, erklärt der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior.

