FH Campus Wien: Online-Infosession zum ausbildungsintegrierten Studium mit Siemens

High Tech Manufacturing und Computer Science and Digital Communications ab Herbst ausbildungsintegriert studieren.

Mit Siemens Mobility Austria und Siemens AG Österreich haben wir wertvolle Industrie-Partner an unserer Seite, mit denen wir gemeinsam diese besonders praxisnahe Art des Studierens anbieten können Andreas Posch, Departmentleiter Technik an der FH Campus Wien

Wien (OTS) - Studieren und dabei schon praxisnah arbeiten? Das ausbildungsintegrierte Studium in Verbindung mit einer Berufsausbildung macht dies möglich. Dank der Kooperation von FH Campus Wien mit Siemens Mobility Austria und Siemens AG Österreich können Studierende innerhalb von vier Jahren sowohl Bachelorstudium als auch Lehre absolvieren. Alle Fragen zum Angebot werden am 18. Juni 2021 bei einer Online-Infosession beantwortet.

Studium und Praxis vereint

Im Studienjahr 2021/22 starten zum ersten Mal zwei neue ausbildungsintegrierte Studiengänge an der FH Campus Wien. „Mit Siemens Mobility Austria und Siemens AG Österreich haben wir wertvolle Industrie-Partner an unserer Seite, mit denen wir gemeinsam diese besonders praxisnahe Art des Studierens anbieten können“ , freut sich Andreas Posch, Departmentleiter Technik an der FH Campus Wien. „Das gibt unseren Studierenden die Möglichkeit, das gesammelte theoretische Hintergrundwissen direkt in die Praxis umzusetzen und wertvolle berufliche Erfahrungen zu sammeln.“

Das Bachelorstudium High Tech Manufacturing wird mit der Facharbeiter*innen-Intensivausbildung Elektro-, Anlagen- und Betriebstechnik bei Siemens Mobility Austria kombiniert. Das Angebot richtet sich an Maturant*innen, die sich für Elektrotechnik, Maschinenbau und moderne Fertigungstechnik interessieren.

Das Bachelorstudium Computer Science and Digital Communications wird mit einer Mechatronik-Ausbildung bei der Siemens AG Österreich kombiniert. Das Angebot richtet sich an Maturant*innen, welche sich für Digitalisierung, Automatisierung und für die neuesten Innovationen und Technologien interessieren.

Online-Infosession mit Live-Schaltung ins Werk von Siemens Mobility Austria

Am 18. Juni 2021 findet eine Online-Infosession zum ausbildungsintegrierten Studium High Tech Manufacturing statt. Dabei werden alle Informationen zu den Ausbildungs- und Studieninhalten gegeben und es gibt Live-Schaltungen ins Werk und in die Lehrwerkstatt. Im Anschluss daran wird auch das ausbildungsintegrierte Studium Computer Science and Digital Communications kurz vorgestellt. Natürlich stehen alle Vortragenden bereit, um Fragen zu beantworten.

Termin: 18. Juni 2021, 13.00 Uhr

Bewerbung

