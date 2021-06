„Starmania 21“: Songrelease für Anna Bucheggers „Ease“

Außerdem: „Starmania 21 – Live on Tour“ im Sommer 2021

Wien (OTS) - Die vergangenen Tage ist es ruhig um Anna Buchegger geworden. Die meiste Zeit über verschanzte sich die „Starmania“-Gewinnerin in einem Kellerstudio, um ihren Winnersong auszuproduzieren. Nun ist es so weit: Fünf Wochen nach dem Finale releast die 22-jährige Abtenauerin „Ease“. Anna Buchegger: „Der Song ist zu einer Zeit entstanden, als ich begonnen hab, mich für die politischen und gesellschaftlichen Geschehnisse zu interessieren. Ich freue mich, dass ich meine Message durch ,Starmania‘ schon einem großen Publikum weitergeben konnte.“ Die schlagfertige Kunststudentin verarbeitet ihre Systemkritik, ihre Fragen zum Sinn des Lebens und ihre Träume in Form eines musikalischen Briefs an die Mächte. Die nächsten Wochen will sich Buchegger weiter der Musik widmen. Es warten einige neue Songs darauf, ausproduziert zu werden. Das durchwachsene Mai-Wetter hat ihr in die Hände gespielt – ihr Kellerstudio hat praktischerweise keine Fenster. „Ease“ von Anna Buchegger ist ab 11. Juni auf allen gängigen Musikplattformen streambar. Eine weitere „Starmania 21“-Finalilstin steht mit ihrem Song auch bereits in den Startlöchern: Vanessa Dulhofer veröffentlicht „Deine Richtung“ am 25. Juni.

Wer Anna live erleben möchte – sie ist auch bei der „Starmania 21“-Tour dabei

Vanessa Dulhofer, Tobias Hirsch, Anna Buchegger, Fred Owusu, David Mannhart, Allegra Tinnefeld, Julia Wastian, Teodora Špirić, Stefanie Mayer, Johannes Pietsch, Mert Cosmus, Laura Kožul, Felix Larcher und Philip Piller – diese „Starmaniacs“ gehen im Sommer auf große Live-Tour durch Österreich. Bei den Open-Air-Konzerten in Linz, Innsbruck, Wien, Graz und St. Pölten präsentieren sie – unter Einhaltung aller dann geltenden Sicherheitsmaßnahmen – ein Hitfeuerwerk der Sonderklasse mit ihren Songs aus den Finalshows, Duetten und Gruppennummern. Abgerundet werden die Live-Events mit einem eigens arrangierten Opening, Rückblicken auf die Highlights und die bewegendsten Momente der Show und auch eigenen Songs der „Starmaniacs“. Tickets sind auf oeticket.com sowie in allen Oeticket-Vorverkaufsstellen und via ticket @ nxp.at erhältlich. Im Falle einer coronabedingten Absage der Tour oder einzelner Konzerte wird der Ticketpreis rückerstattet.

„Starmania 21 – Live on Tour“ – die Tourdaten (Beginn jeweils 17.00 Uhr):

Samstag, 31. Juli: Linz – Jahrmarktgelände Urfahr

Samstag, 7. August: Innsbruck – Olympia World

Freitag, 13., und Samstag, 14. August: Wien – Galopprennbahn Freudenau

Samstag, 21. August: Graz – Freiluftarena B (Messegelände) Samstag, 28. August: St. Pölten – VAZ St. Pölten

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at