SPÖ-Termine von 14. Juni bis 20. Juni 2021

DIENSTAG, 15. Juni 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, findet ein ZOOM Live/Facebook Live-Gespräch mit Kapka Kassabova statt. Kapka Kassabova reist in ihrem neuen Buch „Am See“ zu ihren Vorfahren in Krieg und Frieden. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/43r5upyw.

MITTWOCH, 16. Juni 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

9.30 Uhr Pressekonferenz mit dem Landesparteivorsitzenden der SPÖ NÖ, Landeshauptfrau-Stv. Franz Schnabl und SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll zum Thema „Österreich braucht die Energiewende – Ökologisch, wirtschaftlich und sozial gerecht“ (SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, Klubsitzungssaal, 2. Stock, Heldenplatz 10).



19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, findet ein ZOOM Live/Facebook Live-Gespräch mit dem deutschen Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen Wolfgang Schmidt zum Thema „Wohin geht Deutschland?“ statt. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/43r5upyw.

DONNERSTAG, 17. Juni 2021:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Großer Redoutensaal, Hofburg).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratiert von Eva Nowotny, sprechen bei der YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ John Kornblum und Raimund Löw zum Thema „What to do about Europe?“ Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/43r5upyw.

