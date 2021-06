AVISO: Präsentation des "Social Entrepreneurship Monitors" (SEM)

Wien (OTS/BMDW) - Das Bundeministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) lädt am 15.06.2021 zur Präsentation der Ergebnisse des "Social Entrepreneurship Monitors" unter dem Titel „Social Entrepreneurship in Österreich: Gekommen, um zu bleiben“ ein. Die Begrüßung der Veranstaltung erfolgt durch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Die zentralen Ergebnisse präsentiert Constanze Stockhammer, Geschäftsführerin Social Entrepreneurship Network Austria SENA.

Im Anschluss an die Präsentation diskutiert ein hochkarätiges Panel die Ergebnisse des SEM 2020/21

Teilnehmer/innen:

• Florian Frauscher / Leiter der Sektion Wirtschaftsstandort, Innovation und Internationalisierung, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

• Lisa-Marie Fassl / Startup-Beauftragte der Bundesregierung, Co-Gründerin & CEO Female Founders

• Constanze Stockhammer/Studienautorin & Geschäftsführerin Social Entrepreneurship Network Austria SENA

• Cornelia Habacher / Co-Gründerin & COO Rebel Meat

• Ulrich Müller-Uri / Co-Gründer & CEO SchuBu

• Marlene Welzl / Co-Gründerin wohnbuddy

Bitte merken Sie folgenden Termin vor:

Präsentation der Ergebnisse des "Social Entrepreneurship Monitors" unter dem Titel „Social Entrepreneurship in Österreich: Gekommen, um zu bleiben“

Dienstag, 15. Juni 2021, 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Die Veranstaltung findet als Go To Webinar statt, Teilnehmende können im Wege der Chat-Funktion mitdiskutieren.

Registrierung und Anmeldung unter dem nachstehenden Link:

https://register.gotowebinar.com/register/3159882484387014413

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Kathrin Schriefer

Pressesprecherin der Bundesministerin Margarete Schramböck

+43 1 711 00-805140

kathrin.schriefer @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at