EURO 2020 am Wochenende mit Österreich – Nordmazedonien und fünf weiteren EM-Spielen

Am 12. Juni ab 13.05 Uhr, am 13. Juni bereits ab 11.25 Uhr in ORF 1, Premiere für den „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“, ÖFB-PK in OSP

Wien (OTS) - Das erste Wochenende der EURO 2020 bringt nicht nur sechs interessante EM-Spiele live in ORF 1 mit sich – erstmals greift Österreich in das Geschehen ein und trifft am Sonntag, dem 13. Juni 2021, (Anpfiff um 18.00 Uhr) auf Nordmazedonien. ORF 1 berichtet an diesem Tag bereits ab 11.25 Uhr, am Samstag, dem 12. Juni, geht es um 13.05 Uhr los – jeweils mit den ersten beiden Ausgaben des „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“. Ebenfalls wieder mit dabei in der zehnstündigen (Samstag) bzw. zwölfstündigen (Sonntag) Live-Strecke: „Heimspiel – Europa am Ball“. ORF SPORT + überträgt am 12. Juni die ÖFB-Pressekonferenz und das Abschlusstraining.

Der ORF-1-Fahrplan am Samstag, 12. Juni

13.05 Uhr: „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“

mit Toni Polster, Peter Schöttel und Hannes Kartnig

13.30 Uhr: Das war Tag 1

14.00 Uhr: Wales – Schweiz aus Baku

Kommentator Michael Roscher, Studio: Kristina Inhof und Helge Payer

17.15 Uhr: „Heimspiel – Europa am Ball“

17.30 Uhr: Dänemark – Finnland aus Kopenhagen

Kommentatorin: Anna Lallitsch, Studio: Alina Zellhofer und Helge Payer

20.15 Uhr: Belgien – Russland aus St. Petersburg

Kommentator: Michael Bacher, Studio: Alina Zellhofer, Helge Payer

Der ORF-1-Fahrplan am Sonntag, 13. Juni

11.25 Uhr: „Legenden-Stammtisch mit Herbert Prohaska“

mit Roman Mählich, Hannes Kartnig, Werner Gregoritsch, Toni Polster

11.50 Uhr: Noch 6 Stunden

13.00 Uhr: Noch 5 Stunden

13.20 Uhr: Das war Tag 2

13.45 Uhr: „Heimspiel – Europa am Ball“

13.55 Uhr: Noch 4 Stunden

14.15 Uhr: England – Kroatien aus London

Kommentator Dietmar Wolff, Studio: Bernhard Stöhr und Helge Payer

17.10 Uhr: Österreich – Nordmazedonien aus Bukarest

Kommentator: Thomas König, Kokommentator: Roman Mählich, Analyse:

Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer

20.15 Uhr: Niederlande – Ukraine aus Amsterdam

Kommentator: Oliver Polzer, Studio: Kristina Inhof und Helge Payer

ÖFB-PK und Abschlusstraining am 12. Juni in ORF SPORT +

Am Tag vor dem Match-Day steht die ÖFB-Pressekonferenz und das Abschlusstraining des österreichischen Teams vor diesem Match gegen Nordmazedonien auf dem Programm.

Die Pressekonferenz wird am Samstag, dem 12. Juni, um 18.45 Uhr live in der ORF-TVthek und live zeitversetzt um 19.30 Uhr in ORF SPORT + übertragen. Um 19.45 Uhr folgt live zeitversetzt in ORF SPORT + die Übertragung des Abschlusstrainings.

Sollten Österreichs Volleyball-Damen bei der CEV Silver League nicht um Platz 3 spielen, dann überträgt ORF SPORT + sowohl die Pressekonferenz als auch das Abschlusstraining um 18.45 Uhr bzw. 19.30 Uhr live. Reporter bei der Pressekonferenz ist Rainer Pariasek, das Training kommentiert Thomas König.

Wer via Web oder App live mit dabei sein will, kann österreichweit alle ORF-TV-Übertragungen über die ORF-TVthek-Live-Streams mitverfolgen, die auch auf sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten werden. Die gesamten Spiele sowie Highlights zum Nachsehen gibt es dann jeweils 24 Stunden lang als Video-on-Demand. Als spezielles Service bietet die ORF-TVthek bei ausgewählten Spielen auch Zusatz-Live-Streams mit weiteren Kameraperspektiven an, z. B. Tactical Feeds mit Stadion-Atmosphäre ohne Kommentar oder Team A- und Team B-Feeds (Ankommen im Stadion, Bank während des Spiels, etc.). Die Zusatz-Live-Streams sind auch via sport.ORF.at und ORF Fußball abrufbar.

