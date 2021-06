Corona und Urlaub, geht das? Botschaft von Denis Ivošević, Tourismus Istrien (ITB), an alle Österreicher die Urlaub in Istrien planen!

Die wichtigsten Gäste für Istrien kommen traditionell immer schon aus Österreich!

Wien (OTS) - Mit dieser Botschaft wende ich mich an alle Österreicherinnen, die heuer, bei uns im schönen Istrien, einen Urlaub planen! Die für uns wichtigsten Gäste kommen traditionell immer schon aus Österreich! Auch, weil wir aus unserer gemeinsamen Geschichte und Tradition sehr eng miteinander verbunden sind! Wenngleich die Pandemie im Abklingen ist, Vorsicht ist nach wie vor geboten! Deshalb machen wir hier in Istrien, auch weiterhin alles nur Menschenmögliche für die Gesundheit und Sicherheit unserer Gäste, dafür stehe ich mit meinem Wort als Direktor des ITB! Ein wichtiger Maßstab, für die Sicherheit der Gäste in einem Urlaubsland, ist die 7-Tage-Inzidenz-Rate, welche in Istrien, am 10. Juni, 5,73 betrug. Das ist zirka um das Vierfache weniger, als die aktuelle Inzidenz-Rate in Österreich. Zusätzlich bieten wir in ganz Istrien Tests für heimkehrende Urlauber an. Getestete, Geimpfte oder Genesene (Nachweis erforderlich), brauchen ab 10. Juni auch nicht mehr die Registrierungspflicht („Pre-Travel-Clearance“), bei der Rückreise aus Kroatien nach Österreich. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wird unser gesamtes Personal im Hotel- und Gastronomie-Bereich durchgeimpft. Überall an den Stränden, den Pools, in Hotels und Gastronomie werden unsere Grundregeln für indoor oder outdoor eingehalten: Masken tragen, Hände desinfizieren und mindestens 3 Meter Abstand zwischen den Tischen, 2 Meter Abstand zwischen den Sesseln und 2 Meter Abstand von Liegestuhl zu Liegestuhl! Wenn mich jetzt jemand fragt, warum man heuer unbedingt Urlaub im schönen Istrien machen sollte, dem kann ich nur sagen: „Wir in Istrien sind sehr glücklich unsere beliebteste „Ski-Destination“ in Österreich zu haben und im Umkehrschluss würden wir uns wünschen, dass Istrien für unsere österreichischen Gäste auch in Zukunft die beliebteste „Meeres-Destination“ bleibt! Ich möchte Ihnen versichern, wir werden dieses Jahr noch besser für Sie, unsere herzlich willkommenen Gäste aus Österreich werden!“ Tipp: Weitere Anfragen, zu Corona und zur Sicherheit österreichischer Gäste im Tourismus in Istrien, können unter info @ istra.hr abgerufen werden!

