10. Bezirk: Laxenburger Straße Kreuzung Sahulkastraße: Wiederinstandsetzungsarbeiten nach Aufgrabungen

Wien (OTS) - Nach Grabungsarbeiten der Wiener Netze und von UPC Magenta beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Dienstag, dem 15. Juni 2021, mit der definitiven Instandsetzung des Kreuzungsplateaus in der Laxenburger Straße Kreuzung Sahulkastraße in beide Fahrtrichtungen im 10. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden bei Tag und bei Nacht unter Freihaltung eines Fahrstreifens und Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen statt.

Baubeginn: 15. Juni 2021

Geplantes Bauende: 2. Juli 2021

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

