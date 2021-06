Mückstein: Mehr als 2 Millionen Menschen und damit jeder Vierte der impfbaren Bevölkerung voll immunisiert

Fortschritt Corona-Schutzimpfung schreitet zügig voran

Wien (OTS) - Einen Meilenstein in der Impfkampagne vermeldet das Gesundheitsministerium: 2.011.639 Menschen (25,55%) der impfbaren Bevölkerung haben mit heute einen vollständigen Impfschutz. 4.103.875 Menschen (52,13% der impfbaren Bevölkerung) haben mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein: „Das Impfprogramm bekommt immer mehr Tempo und schreitet zügig voran. Mit dem heutigen Tag sind mehr als 2 Millionen Menschen und damit ein Viertel der impfbaren Bevölkerung voll immunisiert. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Menschen, die in Österreich leben, wollen einen Impfschutz und vertrauen der Impfung. Wir dürfen jetzt aber nicht nachlassen: Ich appelliere an alle: Lassen sie sich impfen! Das ist der entscheidende Schritt in Richtung Normalität.“.****

Im Schnitt wird in Österreich jede Sekunde eine Impfung verabreicht. Allein am gestrigen Donnerstag wurden 113.436 Personen geimpft – davon waren 69.518 Impfungen für eine Vollimmunisierung.

Im Bundesländervergleich stellt sich der Impffortschritt folgendermaßen dar:

Erstimpfung:

Burgenland 51, 1%

Niederösterreich: 49,4%

Tirol und Vorarlberg: je 47,2%

Salzburg: 46,8 %

Kärnten: 46,1 %

Steiermark: 45,6 %

Oberösterreich: 44,1 %

Wien: 41,1 %

Vollimmunisierung:

Burgenland: 25,9 %

Tirol: 24,6 %

Kärnten: 23,6 %

Vorarlberg: 23,3 %

Wien: 22,7 %

Niederösterreich: 22,3%

Oberösterreich: 22,0 %

Salzburg: 20,9 %

Steiermark: 19,8 %

Alle Zahlen, Daten und Fakten zum Stand der Corona-Schutzimpfungen in Österreich:

info.gesundheitsministerium.at

