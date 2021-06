Neues Thema auf APA-Science: Die ferne Lehre

Überblick über ein Jahr der Fernlehre – Von der Schule über die Lehre bis zum Studium - Schwerpunkt über Distance Learning, Homeschooling & Co.

Wien (OTS) - Verwaiste Klassenzimmer, leere Hörsäle - die vergangenen Monate stellten nicht nur für Schülerinnen und Schüler sowie Studierende eine Herausforderung dar, sondern bedeuteten auch für Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen eine gravierende Umstellung. Im aktuellen Thema hat APA-Science einen Blick zurück in die Zeit der Fernlehre und einen nach vorne in die Zukunft des Bildungssystems geworfen.

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten des Bildungswesens wurde der Frage nachgegangen, was sich während des Distance Learnings verändert hat, was sich noch ändern muss und welche Änderungen auch in Zukunft bleiben werden. Von digitalen Hochschulen und „fast“ normalen Schulen, von geänderter Didaktik in digitalen Klassenzimmern über die Fähigkeit, sich im Internet zurechtzufinden, wurde die Lage aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Das Resümee: Zu tun ist noch einiges.

Das gesamte Thema finden Sie unter: https://science.apa.at/thema/diefernelehre

