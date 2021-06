Beethoven-Konzert am 19.6. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Das dritte Konzert in der Kammermusik-Reihe „Transdanube 2021“ bestreiten Florian Zwiauer (Violine) und Gregor Urban (Klavier) am Samstag, 19. Juni. Im Festsaal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) interpretieren die exzellenten Instrumentalisten ab 19.30 Uhr ausgewählte Kompositionen des bedeutenden Tonsetzers Ludwig van Beethoven. Der Eintritt kostet 15 Euro, Studierende zahlen 10 Euro. Es gelten Corona-Vorsichtsmaßnahmen. Auskünfte und Anmeldungen zum Konzert per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Von der Klassik bis zum Swing reichen die Konzerte im Festsaal des Museums im „Mautner Schlössl“. Für die Koordination sorgt der ehrenamtliche Leiter, Ferdinand Lesmeister. Informationen: Telefon 0664/55 66 973, E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

