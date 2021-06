FPÖ – Kickl: Weg mit den 3-G-Schikanen!

Kein anderes Land ist so restriktiv wie Österreich

Wien (OTS) - Der freiheitliche Klubobmann und designierte Bundesparteiobmann NAbg. Herbert Kickl fordert die Regierung auf, die „3-G-Schikanen“ umgehend abzuschaffen. „Ein Vergleich mit anderen europäischen Ländern – insbesondere jenen, die wie Österreich einen starken Tourismus haben – zeigt, dass niemand so restriktiv vorgeht wie Österreich“, so Kickl. „Zudem nähern sich die Corona-Zahlen der Nulllinie. Es gibt absolut nichts, was das Überwachungssystem des ‚Grünen Passes‘ noch rechtfertigen würde.“

Kickl verweist auf Regelungen in anderen europäischen Staaten, in denen insbesondere der Zugang zu Gastronomie und Hotellerie wesentlich einfacher gestaltet sei. „Es ist ein massiver Wettbewerbsnachteil für unsere Tourismusbetriebe, wenn sie permanent Tests kontrollieren und die Gäste sogar dazu nötigen müssen, sich während eines Urlaubs immer wieder zu testen“, sagte Kickl.

Der FPÖ-Klubobmann verwies etwa auf Urlaubsländer wie Italien, Griechenland, Frankreich oder die Schweiz, wo man Restaurants ohne Vorweis von Impf- oder Testbescheinigungen betreten dürfe. Selbst in Dänemark, das eine ähnliche Regelung habe wie Österreich, dürfe man ohne Kontrollen wenigstens in den Gastgärten sitzen.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at