AVISO – DI, 15.06., 10 Uhr: PK und Studienpräsentation zum gesamtgesellschaftlichen Mehrwert der Sportvereine in Österreich

Die SPORTUNION und das Sportministerium präsentieren eine Studie von SportsEconAustria (SpEA), in welcher die Leistungen der Sportvereine bewertet werden.

Wien (OTS) - Nicht nur in sportlicher Hinsicht leisten Österreichs rund 15.000 Sportvereine mit ihren rund 580.000 Ehrenamtlichen vieles – auch aus wirtschaftlicher, gesundheitlicher und gesellschaftlicher Perspektive kommt dem Sportverein große Bedeutung zu. Dennoch wurde der tatsächliche Wert, der dem Sportverein zukommt, aufgrund dieser vielen Wirkungskanäle sowie aufgrund mangelnder Daten und Methoden bisher nur allzu leicht unterschätzt. Dies bestätigt eine von der SPORTUNION in Auftrag gegebene, Studie von SportsEconAustria (SpEA), welche erstmalig den Social Return on Investment (SROI) unserer Sportvereine, d.h. den monetär ausgedrückten wirtschaftlichen, gesundheitsökonomischen und sozio-ökonomischen Wert im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, quantifiziert.

Der Pressetermin findet am 15.06. um 10 Uhr beim Ersten Wiener Ruderklub LIA – dem ältesten Körpersport treibenden Verein Österreichs (seit 1863) – Arminenstraße 2, 1220 Wien statt.



Dabei sein werden:

Werner Kogler, Vizekanzler und Sportminister

Peter McDonald, SPORTUNION-Präsident

Anna Kleissner, Geschäftsführerin SportsEconAustria

