DI Karin Wagenbauer-Necas, NWT GmbH wurde als Steuerberater des Jahres 2021 für freie Berufe ausgezeichnet

Wien (OTS) - Am 8. Juni 2021 wurde DI Karin Wagenbauer-Necas, NWT Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH zur „Steuerberaterin des Jahres 2021 für freie Berufe“ gekürt. Damit ist NWT mittlerweile sechs Jahre in Serie unter den besten fünf Kanzleien Österreichs nominiert. Der gläserne Abakus ist bereits die dritte Auszeichnung nach den Jahren 2017 (WP/ StB Mag. Cornelius Necas) und 2019 (StB DI Karin Wagenbauer-Necas), die die Wiener Kanzlei NWT Wirtschaftsprüfung & Steuerberatung GmbH als Steuerberater des Jahres entgegennehmen durfte.

Durch die Auszeichnung konnte die NWT ihre Rolle als führender, innovativer und verlässlicher Dienstleistungs-Anbieter erneut unter Beweis stellen.

„Die ausgezeichnete Zusammenarbeit im Team, der Einsatz und die stetige Bereitschaft unserer Mitarbeiter zur Weiterbildung, die Freude am Dienstleistungsberuf, der Wunsch für unsere Klienten jederzeit rasch Lösungen zu finden und ihnen die beste Betreuung zukommen zu lassen machen diese Auszeichnung möglich. Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht ein mehr als grandioses Team – vielen Dank an jeden Einzelnen! Der größte Ansporn dafür ist das langjährige Vertrauen unserer Klienten in unsere Arbeit!“, so DI Karin Wagenbauer-Necas.

Bereits zum siebten Mal in Folge veranstaltete die IFA AG gemeinsam mit der Tageszeitung „Die Presse“ die Vergabe des Steuerberater-Awards für Österreich. Dieser wurde ins Leben gerufen, um eine für die Wirtschaft wichtige Berufsgruppe zu würdigen, die sonst mehr im Hintergrund Großes bewirkt – das letzte Jahr mit unermüdlicher Unterstützung im Bereich der COVID Förderungen mehr denn je. Im Jahr 2021 wurden aus 13.898 Nominierungen die fünf Branchenbesten in sieben Fachkategorien und in neun Kategorien „Allrounder je Bundesland“ ermittelt. Die besten Steuerberater und Steuerberaterinnen Österreichs 2021 wurden am 8. Juni 2021 in den Sophiensälen ausgezeichnet.

