Österreicher Norbert Radocha als „Internationaler Handelsagent des Jahres 2021“ ausgezeichnet

Handelsagenten-Dachverband Internationally United Commercial Agents and Brokers vergibt alljährlich internationalen Award für hervorragende Leistung

Wien (OTS) - Der Kärntner Handelsagent Norbert Radocha (36), Eigentümer der oenoproducts GmbH, wurde in diesem Jahr mit dem George Hayward Award der Internationally United Commercial Agents and Brokers (IUCAB) ausgezeichnet. „Ich bin stolz, Handelsagent zu sein und freue mich riesig über diese Auszeichnung“, so Radocha. Der Preisträger vermittelt hochwertigen Naturkork, Sektkorken, edle Holzfässer, innovative Oenologieprodukte und praktisches Zubehör. Der Preis ist die höchste Auszeichnung, die man am internationalen Parkett im Vertrieb erhalten kann und steht für Qualität und hervorragende Leistungen.

„Dass dieser Award nach Österreich geht, zeigt, dass die österreichischen Handelsagenten auch international im Spitzenfeld vertreten sind“, so Robert M. Hieger, Bundesobmann der Handelsagenten in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Nach Peter Feigl (Award Gewinner 2018) erhält zum zweiten Mal ein Handelsagent aus Österreich die Auszeichnung. Heuer wurde der George Hayward Award von der IUCAB bereits zum zwölften Mal vergeben.

Die IUCAB, ist die weltweit größte Dachorganisation von Handelsagentenverbänden und besteht aus 21 Mitgliedsorganisationen aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika.

Foto von Radocha unter https://tinyurl.com/uax9u6tz kostenfrei abrufbar.





