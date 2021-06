„Österreich-Bild“ aus dem ORF-Landesstudio Kärnten

„Die Familie der Komödianten – 60 Jahre Ensemble Porcia“ am 13. Juni in ORF 2

Wien (OTS) - „Die Familie der Komödianten – 60 Jahre Ensemble Porcia“ heißt das neueste „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten. Der Film von Horst L. Ebner porträtiert eine Theaterinstitution, die Anfang der 1960er Jahre gegründet wurde und das allsommerliche kulturelle Flaggschiff in Spittal an der Drau in Oberkärnten ist. Zu sehen ist „Die Familie der Komödianten“ am Sonntag, dem 13. Juni 2021, um 18.25 Uhr in ORF 2.

Unterhaltung mit Haltung, das ist die Maxime des Ensembles Porcia, das den Hof des Renaissance-Schlosses Porcia in der Oberkärntner Bezirksstadt Spittal für drei Monate im Sommer zum Theater macht.

Weit mehr als 100 Vorstellungen spielt das Ensemble in jeder Saison. Fünf Komödien und ein Kinderstück werden jedes Jahr neu produziert. Im „Österreich Bild“ begegnen die Zuschauerinnen und Zuschauer den Komödiantinnen und Komödianten auf unterschiedlichen Wegen. In der Dokumentation wird ein Querschnitt aus den Stücken gezeigt. Der ORF Kärnten blickt aber auch hinter die Kulissen: Wie werden die Bühnenbilder entworfen, wie werden sie in den Werkstätten zusammengebaut? Ein weiterer Aspekt sind die Kostüme: In einer Saison werden an die zehn Dutzend verschiedene Bühnenkostüme benötigt.

Nach wochenlangen Proben beginnt im Juli der Aufführungszyklus und die Schauspieler/innen leben die ganze Zeit über in der Region, ein Arbeitsalltag gekoppelt mit Entspannung in der Oberkärntner Tourismusregion Spittal – Millstätter See.

Durch ganz Kärnten tourt auch der Theaterwagen des Ensembles Porcia und die Komödien werden direkt zu den Menschen gebracht. An öffentlichen Plätzen, an Seepromenaden oder auch hoch am Berg.

Ein kurzer historischer Abriss würdigt die ehemaligen Intendanten Herbert Wochinz, Tamas Ferkai und Peter Pikl. Seit 2015 hat die Intendantin Angelica Ladurner die Geschicke der Komödienspiele in der Hand. Sie hat aus dem Ensemble eine regelrechte Familie geformt. Ob Hauptdarsteller/in, Kostümschneider/in, Musiker/in oder Kulissenbauer/in – alle arbeiten Hand in Hand, damit alles wie am Schnürchen läuft. Die eigentliche Jubiläumssaison 2020 fiel wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen aus, dafür feiert das Ensemble Porcia sein Jubiläum 2021.

