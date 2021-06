Hanger: RH-Unterausschuss zeigt wie gut Österreich durch die Krise gekommen ist

Österreich ist gut durch die Pandemie gekommen - Befragungen im Rechnungshof-Unterausschuss haben gezeigt, dass schnell und wirksam reagiert wurde

Wien (OTS) - "Es war richtig, dass wir uns die Beschaffungen im sogenannten 'kleinen U-Ausschuss' noch einmal angesehen haben. Wir haben von den Ressorts alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen und haben durch die Befragungen gesehen, dass schnell und richtig in dieser Krise gehandelt wurde", so VP-Fraktionsvorsitzender Andreas Hanger am letzten Befragungstag des Rechnungshof-Unterausschusses. "Durch die gelungene Kooperation von Ministerien, der Bundesbeschaffungsgesellschaft, des Roten Kreuzes und der Finanzprokuratur war Österreich immer gut versorgt. Das zeigen uns auch die aktuellen Zahlen. Österreich ist im EU-Vergleich im Spitzenfeld bei den Impfungen und Weltmeister bei den Testungen. Verantwortlich dafür war aber auch jeder einzelne, der die Verantwortung für sich selbst übernommen hat. Das Abstandhalten und das Reduzieren der sozialen Kontakte war oft schmerzhaft, ist aber ein wesentlicher Faktor, dass wir so gut durch diese Krise gekommen sind", so Hanger weiter.

Die Opposition habe im Rechnungshof-Unterausschuss versucht zu skandalisieren und Themen in den Unterausschuss zu tragen, die mit den Beschaffungen nichts zu tun haben. Im Gegenteil habe sich gezeigt, dass die Bundesregierung trotz Zeitdruck professionell agiert hat. "Die Beschaffungen wurden nach klaren Regeln durch die Bundesbeschaffungsgesellschaft durchgeführt und die Verträge durch die Finanzprokuratur kontrolliert. Gerade am Beginn der Pandemie hat das Österreichische Rote Kreuz eine wichtige Unterstützungsrolle eingenommen und durch dessen internationale Erfahrung eine rasche Beschaffung von Schutzkleidung möglich gemacht", so Hanger. Im Endeffekt sehe man das Ergebnis des gelungenen Krisenmanagements genau jetzt im täglichen Leben: "Immer mehr Öffnungsschritte, immer mehr Impfungen und immer weniger Neuinfektionen. Wir sehen also, dass wir es gemeinsam geschafft haben und unser normales Leben wieder zum Greifen nahen ist", so Hanger abschließend. (Schluss)

