Instandsetzung der Brücke über den Ewixenbach in Wang

Arbeiten werden bis Mitte Juli abgeschlossen

St. Pölten (OTS) - Die Brücke über den Ewixenbach in Wang (Bezirk Scheibbs) im Zuge der Landesstraße L 96 wird einer Instandsetzung unterzogen. Das Projekt umfasst die Erneuerung der Randbalken und der Geländer samt Abdichtung, die Instandsetzung der Brückenabläufe und Brückenwiderlager und die Erneuerung der Fahrbahn. Die Arbeiten werden von der Brückenmeisterei Aschbach in Zusammenarbeit mit Bau-und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund zwei Monaten ausgeführt und bis Mitte Juli abgeschlossen. Die Kosten für die Brückeninstandsetzung von rund 40.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Zeitgleich wird entlang der L 96 ein neuer Geh- und Radweg ab Ortsende Wang bis zur Brücke mit einem Investitionsvolumen von rund 100.000 Euro durch die Marktgemeinde Wang errichtet.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

