Dynasty zielt auf den globalen gehobenen Immobilienmarkt mit innovativer Kryptowährung

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Eine neue und einzigartige Kryptowährung, die DJPYNS, welche entwickelt wurde, um die Vorteile der Krypto- und der Immobilienwelt zu verbinden, wird von der in der Schweiz ansässigen Dynasty Global Investments AG angekündigt. DJPYNS wird an von Dynasty erworbene Ultra-Premium-Immobilienanlagen in den wichtigsten Zentren der Welt gekoppelt sein.

"Indem wir DJPYNS mit Immobilien verknüpfen, wollen wir mehr Solidität und Glaubwürdigkeit in den Markt bringen", erklärte der Mitgründer und CEO von Dynasty, Eduardo Carvalho. Insgesamt werden 21 Millionen DJPYNS-Token in vier Tranchen ausgegeben, beginnend am 1. Juli über große Kryptobörsen. Wenn Token verkauft werden, werden die Mittel verwendet, um mehr Ultra-Premium-Immobilien zu erwerben. Mit den Einnahmen aus den Immobilien wird Dynasty DJPYNS vom Markt zurückkaufen, um sie zu verbrennen, was ihre Knappheit erhöht.

Das Unternehmen baut bereits sein Immobilienportfolio aus, mit dem Kauf von fast 1.000 qm hochwertiger Bürofläche in Sao Paulos prestigeträchtiger Faria Lima Avenue im Wert von BRL 27.695.000 (USD 5,48 Mio.). Weitere Objekte, die für den Erwerb geprüft werden, befinden sich in Städten wie New York, London, Hongkong und Singapur.

Es ist kein Zufall, dass die erfolgreichen brasilianischen Unternehmer Eduardo Carvalho und Fabio Asdurian den Schweizer Kanton Zug als Hauptsitz von Dynasty wählten, als sie das Unternehmen 2016 gründeten. Das Gebiet, das als Crypto Valley bekannt ist, beherbergt eine Reihe von Unternehmen, die mit Kryptowährungen zu tun haben und sich an die weltweit anerkannten Regeln der Region halten, die zur Regulierung der Nutzung der Blockchain-Technologie aufgestellt wurden. Dynasty befolgt auch strenge Regeln zur Verhinderung von Geldwäsche, einschließlich der 1988 in Basel entwickelten "Know Your Client"-Prinzipien, mit einem gründlichen Prozess zur Identifizierung der Käufer seiner DJPYNS-Token.

Carvalho begann seine unternehmerische Laufbahn schon früh: Er brach sein Universitätsstudium ab, um im Alter von 19 Jahren sein erstes Unternehmen zu gründen. Erfahrung im High-End-Immobilienmarkt sammelte er als COO von Imovel A, einem Immobilienunternehmen, das sich auf den Verkauf von Luxusimmobilien spezialisiert hat. Mitbegründer Asdurian ist ebenfalls ein erfahrener Einzelhandelsunternehmer, der von seinem Heimatland Brasilien aus eine Reihe innovativer lateinamerikanischer E-Commerce-Konzepte mit großen globalen Marken ins Leben gerufen hat.

Der Start des DJPYNS fällt mit Carvalhos Teilnahme am diesjährigen Ritossa Family Office Investment Summit in Monte Carlo zusammen, der am 30. Juni beginnt. Er wird auf der Veranstaltung, die mit einem Vermögen von 4,5 Billionen US-Dollar als größte und einflussreichste Zusammenkunft von Familienvermögen gilt, Präsentationen halten und Meetings abhalten.

